花蓮縣警局長交接　原任李西河榮升遺缺林樹徽接任

▲▼花蓮縣警察局長交接布達典禮由縣長徐榛蔚（中右）主持，警政署警政委員陳永利（中左）監交，卸任局長李西河（左一）交接給新任局長林樹徽（右一）。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局局長李西河升上國道公路警察局副局長，12日擧行卸新任局長交接布達典禮，由縣長徐榛蔚主持交接、內政部警政署警政委員陳永利監交，縣議員、鄉鎮市長、民力、警友會幹部及其他友軍單位等約200餘人參加。

徐榛蔚致詞時恭賀卸任局長李西河，榮陞內政部警政署國道公路警察局副局長一職，並肯定一年多來對於花蓮地區治安所做的努力，尤其在掃黑、肅槍、肅毒、詐欺等案件偵辦、查捕逃犯及交通事故防制等當前重要工作，都繳出亮麗成績，顯示花蓮地區的治安、交通，在李局長卓越領導及全體警察同仁努力之下，工作士氣高昂，整體表現殊值肯定。



新任局長林樹徽係中央警察大學正科第47期畢業，中央警察大學警政研究所碩士，曾歷任本縣吉安分局等分局長、台南縣警察局主任秘書、彰化縣警察局副局長、內政部警政署後勤組科長、政風室科長、台南市政府警察局麻豆分局分局長、台中市政府警察局烏日分局分局長、第六分局分局長及內政部警政署教育組組長等重要職務，內、外勤經歷完整，品德操守及工作能力深獲各級長官器重。

徐榛蔚期勉並相信林局長能夠體察社會脈動與民意要求，配合政府改善治安決心，在前任李西河局長建立的良好基礎上，繼續領導警察局全體同仁努力做好維護本縣治安及交通等各項警政工作。