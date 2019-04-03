玉井分局3所卸、新任所長布達交接　持續打拼樂活大玉井

▲台南市玉井分局楠西分駐所、玉井派出所、南化分駐所等3個分駐、派出所，新任所長布達交接典禮，由玉井分局長楊青垂親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井分局楠西分駐所、玉井派出所、南化分駐所等3個分駐、派出所，於4月3日舉行卸、新任所長布達交接典禮，由玉井分局長楊青垂親自主持，地方仕紳蒞臨觀禮，典禮隆重溫馨。

新任楠西分駐所所長由警察局後勤科警務員江安展接任，江所長係35歲，中央警察大學71期資訊系畢業，歷任玉井分局交通組、督察組巡官及玉井所所長；新任玉井派出所所長由原南化分駐所所長巡官陳家維接任，陳所長現年28歲，中央警察大學79期刑事系畢業，歷任少年隊、分局偵查員及督察組、行政組巡官；新任南化分駐所所長由原玉井派出所所長巡官張順良接任，張所長50歲，中央警察大學77期行政系畢業，歷任巡官及楠西分駐所所長，世居南化，老家雙親將屆九旬高齡、康健操持農務，曾於2006年至2010年期間擔任南化分駐所警員，時隔將近9年，這次調任可謂榮歸故里，持續來為轄內鄉親服務。

玉井分局長楊青垂表示，各位所長學、經歷豐富且警政工作歷練完整，深信其等學識經驗、敬業精神及領導能力，擔任所長職務期間，必能勝任新職。期勉各新任所長，在大玉井之重感情及較純樸之環境，民眾之所需即是警察之工作重點，應深切感受民眾之需求，以各項勤務妥適回應，如護果、護棗、賞螢季、梅花季之交通疏導都是最好之展現，並賡續執行打詐、反毒等當前重點工作，加強轄區交通事故之防制，善盡警察職責，做好治安、交通與為民服務等工作，確保轄區居民生命財產安全，建構大玉井安居山城之樂活環境！