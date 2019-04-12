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Line新貼圖「把女友玩壞」！網一看：紅燈擋不住流氓　求救文釣出大票同好

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▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

Line日前推出一款全新官方貼圖「BROWB&FRIENDS隨你填貼圖」，它能讓用戶填入想要的「4字元暱稱」，掀起一陣風潮，網上也出現不少「求救文」，都說另一半被玩壞，或是一大早就被各種朋友洗版，但更多網友早已手刀購入，直呼「回不去了。」

男網友今日在「爆廢公社」發文表示，「這貼圖還好嗎？整個把我女友玩壞掉，該怎麼辦...到底什麼奇葩貼圖？」只見女友先是將暱稱取為「今天月經」，後來又換成「今天內X」，搭配上貼圖原本設計的語句，完全無違和又「幽默」的讓人哭笑不得。

請繼續往下閱讀...

▲女友玩得不亦樂乎XDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲女友玩得不亦樂乎XDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友看完全被逗樂了，紛紛笑回「闖紅燈很容易感染，小心點吧」、「換湯不換藥，也是商機，只能說太厲害了，忍不住手殘，敗了一組」、「紅燈擋不住流氓」、「上吧孩子，別猶豫，增產報國的時候到了」、「怎麼能不買！！剁手手囉」。

這次的「BROWB&FRIENDS隨你填貼圖」，開放讓用戶自行填入暱稱，但不管是中文或英文，都只能4個字元，當然大家不必擔心填錯或一時沒想法，因為購買貼圖後，可從設定中的「我的貼圖」進行修改，這樣一來，傳給不同人的名稱，都能做變化。

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▼LINE全新隨你填貼圖。（圖／翻攝自LINE）

▲▼ LINE 改字貼圖。（圖／翻攝自LINE）

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關鍵字：貼圖,Line貼圖,暱稱,BROWB&FRIENDS隨你填貼圖,爆廢公社

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