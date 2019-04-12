無業男亂報「董仔」名號招搖撞騙　遭8惡煞擄10天求償80萬

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區一名楊姓男子，3月18日突然林男等8人控制行動，押往淡水大忠街、淡海路等5處控制，直到10天後楊男抓到機會才傳訊息跟朋友求救，警方獲報立即前往學府路空屋救援，當場將現場3名嫌犯帶返釐清案情；楊男供稱是林男不滿他在外亂報人力仲介公司的名號，才會要求賠償80萬元，警方4月9日通知主嫌及另名共犯到案，主嫌卻對犯行矢口否認。

警方調查，28歲的楊姓男子在3月18日被8名惡煞控制行動，疑似是因為楊男用人力仲介公司老闆的名義在外招搖撞騙，身為公司助理的林男就帶著另外7名小弟押人，要楊男賠償公司80萬元，10天之內變換控制地點，分別在大忠街、淡海路停車場及學府路等地藏匿，楊男身心懼怕，只能先將身上的金項鍊、戒指及現金3萬元交付，卻換不了自由身。

3月27日下午楊男趁嫌犯不注意，偷偷傳訊息給朋友求救，警方獲報後前往學府路一間空屋破門救援，將現場23歲王男、23歲詹男及張姓少年依照現行犯逮捕，隨後在4月9日又通知主嫌林男及另名19歲賴男到案。林男供稱自己是人力仲介公司的助理，但對於楊男指控一概否認，警方訊後將5人依照傷害、妨害自由及恐嚇取財罪嫌送辦，並將持續追查在逃共犯到案。