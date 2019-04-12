吳敦義的犧牲「價值只有一半」　名嘴：因為還有3個人要選！





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者徐政璿攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義10日召開中常會宣布，自己沒有意願參選黨內總統提名，會為國民黨提出最強大且能勝選的總統候選人，引發外界熱議，也讓徵召高雄市長韓國瑜討論度大增。不過，名嘴羅友志12日認為，「吳敦義的犧牲，價值只有一半」。

羅友志12日在臉書上說，吳敦義成為King Maker（造王者）之後，會進行的方式是「徵召韓國瑜」，但是是參加初選，因為還有三個人要選。吳敦義現在的地位，既然已經是超然的，加上他律己、規矩的性格，一定要求自己善盡黨主席公平角色，也就是還有三個人要選，就不能也不可以徵召韓國瑜直接大選，除非這三個人不選了。

羅友志表示，但問題來了，韓國瑜說過絕對不會領表，所以吳敦義也說，「因為有優秀的人，我們就『特別邀請』他來參加初選」，就像考試一樣，紙、筆、准考證都特地為資優生準備好了，他考了，上了，其他輸的人也沒話說了。但萬一不來考試呢？他說「那我也沒有辦法」，難道要綁著資優生到位子上考試嗎？

羅友志說，也就是，三個考生坐在教室，將看著空蕩蕩的位子，然後鬆了一口氣，就是我們三個其中一個了。吳敦義的犧牲，看來只能做一半，因為還有三個要選。