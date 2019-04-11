變裝狼盯上「愛滋」美魔女　開價30萬「壓地合體」丟30元銅板

▲美魔女凌晨遇上變裝色魔，嚴詞拒絕仍遭當街性侵。（圖／翻攝pixabay網站）

記者李忠憲／台中報導

美魔女婷婷（化名）凌晨睡不著外出，遇上變裝成女生的鍾姓男子，鍾男認定她是流鶯搭訕要求性交易遭拒，竟不顧婷婷謊稱自己有愛滋病、停經、要價30萬等理由，仍強壓在地性侵得逞後，丟下30元硬幣走人，還將她的洋裝、內褲帶走。台中地院審結認為鍾男性侵婷婷屬實，依強制性交罪判他4年徒刑，全案可上訴。

判決書指出，身高165公分，體重約67公斤的鍾姓男子，本身為紓解壓力，喜歡男扮女裝。2018年8月8日凌晨，鍾男依然扮女裝騎腳踏車外出，在某超商門口看到身高約150公分，體重約40公斤的52歲婷婷，一身洋裝，還請女店員幫忙扣上背後的鉤子。他認為婷婷是八大行業女子，立刻尾隨並上前搭訕詢價是否能性交易。

婷婷當下怒斥鍾男稱她不是流鶯，沒有在賣，自己有愛滋病，曾剖腹生過小孩，已停經等語嚴詞拒絕，對方卻直言「忍不住（台語）」，在大馬路旁就熊抱她坐地後，強壓她後，用手指和生殖器性侵得逞。事後，鍾男竟丟下30元硬幣，還將婷婷的內褲及洋裝帶走，婷婷只好穿上遮身的外套並用包包遮下體到超商求援報警。

鍾男與委任律師雖辯稱是你情我願的性交易，但法官認為事發地點在大馬路旁，且鍾男只丟下30元，還將對方衣物帶走，不符常理，認定鐘男性侵屬實。

法官審酌鍾男曾有酒駕前科，不知悔改，5年內再犯案屬累犯，可見法治觀念薄弱，視法律如無物。見身材瘦小被害人獨自步行於街道，竟為滿足性慾，搭訕表明要發生性行為，遭言詞婉拒仍不停止，再三糾纏，不顧反對將她帶往餐廳庭前柱子後方地磚上強制性交，絲毫不尊重性自主決定權，造成身心嚴重受創。且犯罪後矢口否認犯行，犯後態度不佳，難認其有悔過之意，事後也未賠償損失或取得原諒，依法判刑。

【更多新聞】

►獨／富二代瞞妻援交5少女 驚爆深藏內心「不可告人的秘密」

►準新郎告別單身趴喝太嗨 酒駕接女友去公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

►「支持和平統一」網傳「警車開道」 中市府：根本謠言