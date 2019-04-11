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洗衣機當浴缸「熱水狂淋3分鐘」　狠父幫2歲女童洗澡「脫一層皮」

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▲楊男幫2歲女兒洗澡時，將女兒燙傷脫了一層皮。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，以下同）

▲楊男幫2歲女兒洗澡時，將女兒燙傷脫了一層皮。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1名36歲楊姓父親，2018年11月間幫2歲的女兒洗澡時，媽媽突聽到浴室內不斷傳出哭叫聲，她衝進浴室看到女兒裸露身體已經被熱水燙得紅通通，趕緊送醫檢查發現背部、右上臂有一、二度燙傷。母親向警方申請保護令並對先生提起傷害告訴，彰化地檢署11日將楊男依家庭暴力防治法起訴，聲請簡易判決。

2018年11月25日有網友在臉書《爆料公社》及《彰化踢爆網》PO文，指畫面中的林姓男子是畜牲，用熱水燙小孩，還PO出這名全身被燙傷、用紗布包紮的女童，手臂、背部都脫了一層皮，網友看了紛紛對楊男說，「你到底是不是人？」「就不要在彰化被遇到」，大家還說要肉搜出這名父親。

▲楊男幫2歲女兒洗澡時，將女兒燙傷脫了一層皮。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，以下同）

案經彰化縣社工跟彰化警方追查發現，2歲女童的父親疑似有身心障礙，用蓮蓬頭在幫女兒洗澡時，女童受不了熱水過燙，一直痛哭。女童母親聽到哭泣聲後，趕往浴室查看，看到蓮蓬頭冒出熱煙的熱水不斷往女兒身上淋，十分痛心，趕緊送醫。

起訴書指出，2018年11月12日楊男的妻子因腳傷無法幫女兒洗澡，請楊男幫忙，但楊男卻將女童帶進浴室洗澡時，先將她放置在已壞掉無法轉動的洗衣機內，又以蓮蓬頭對準女童背部，開啟高溫熱水淋在她得背部約3分鐘，導致女童背部右肩及右上臂第一度及第二度燙傷，楊妻聽到女兒第二次哭喊時心生有異，便立即進到浴室查看，立即將女童送醫治療。

▲楊男幫2歲女兒洗澡時，將女兒燙傷脫了一層皮。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，以下同）

女童母親向彰化警方報案、提告傷害跟申請保護令，社會處也啟動緊急保護措施，將這名2歲女童交給親戚照顧。事後楊母出面指出，兒子因視力不良，幫孫女洗澡時熱水開錯邊才會燒燙傷，而且兒子也很疼女兒，但檢方調查認為，楊男行為已是故意傷害，11日將楊男依家庭暴力防治法起訴。

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關鍵字：洗衣機,燙傷,爆料公社,彰化踢爆網,故意傷害

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