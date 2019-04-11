「吵死人更吵到活人！」　蘆竹生命紀念園區設立噪音管制牌

▲申請土葬墓座數量增加3成以上，前往蘆竹生命紀念園區的週邊居民，不堪出殯的音樂疲勞轟炸。（圖／蘆竹區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「吵死人、更吵到活人！」居住桃園蘆竹區生命紀念園區的週邊住民，不堪出殯車隊密集路過自家門口，不時被出殯的音樂疲勞轟炸，經向區所陳情獲重視，於園區週圍的山鼻橋頭、外社國小側邊、興化厝橋頭等3處路口設立「豎立噪音管制告示牌」，以維居民生活安寧。



蘆竹區公所指出，蘆竹生命紀念園區自升格直轄市後，採一律市民價位收費標準，由於地理環境甚佳、管理維護完善、收費無級距差別等，尤其公園化土葬墓座，相較升市前申請使用數量增加3成以上。

▲▼蘆竹生命紀念園區於3處路口，設立「豎立噪音管制告示牌」以維居民生活安寧。（圖／蘆竹區公所提供）

申請前來園區為逝去家屬土葬者增加，日前經附近居民投訴，由於出殯車隊密集路過家門口，讓居民每天都必須被出殯的音樂疲勞轟炸，遇上好日子，出殯車隊樂聲，更密集吵人，居民確實不堪其擾。

蘆竹區公所說，園區內殯葬設施，有納骨塔2座、公園化土葬墓座1,350座、樹葬園1座，送殯隊伍的樂鼓隊沿途使用擴音器衍生噪音，是土葬送葬隊伍所產生，欲體諒喪家又必須顧及民眾權益，確實很兩難。

其實依殯葬管理條例第66條及噪音管制法第23條之規定，任何喪葬儀式及隊伍，其製造噪音應受到限制及管控的。因此，為改善此情況，蘆竹區公所於園區櫃檯受理個案申請時，同時交付申辦民眾「宣導提醒單」，即日起於園區週圍的山鼻橋頭、外社國小側邊、興化厝橋頭等3處設立噪音管制告示牌，提醒不要製造擾人噪音。