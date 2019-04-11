助新化警展公權力　東方刺繡公司捐贈辣椒噴劑及蒐證器材

▲東方刺繡公司陳瑞坤董事長，捐贈新式柱狀辣椒噴劑102罐及蒐證器材一批，予台南市警新化分局，由方國璽分局長代為接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

東方刺繡公司陳瑞坤董事長，捐贈新式柱狀辣椒噴劑102罐及蒐證器材一批，予台南市警新化分局，供員警街頭執勤使用，由新化分局長方國璽代為受贈，並回贈感謝狀。

「維持公共秩序，保護社會安全」是警察人員最重要的工作，近年來員警執勤時常遭受到無法預測的危險，不論是民眾聚眾鬥毆、宮廟轎班陣頭衝突鬥毆、犯嫌襲警等治安事件，造成民眾對社會秩序之不安全感日益瀰漫，而槍械使用時機又受限種種因素，防護型噴霧器體積小且便於攜帶，可於近距離、最短時間反擊自衛，已成為員警執勤必備防衛工具，惟辣椒噴劑非屬制式配備，員警均自費購買使用。

東方刺繡公司陳瑞坤董事長，得知當前員警之執法窘境時，立即慷慨解囊並選購功能優於噴霧式之新式柱狀辣椒噴劑捐贈予新化警分局，本次購贈計有隨身防護型噴霧器90罐、車載型12罐（共102罐 ，供員警日後於街頭執勤時，若遇民眾聚眾滋事或犯嫌反抗、攻擊，經口頭警告仍不聽勸，便可合理大膽使用，展現公權力。此外！另購贈蒐證器材1組，以強化員警蒐證效能。

陳董事長「熱心捐贈」與「回饋社會」之義行，令人感佩讚賞，捐贈儀式由新化分局長代為受贈，並回贈感謝狀。

新化警分局長方國璽表示，警察是維護治安保護民眾的第一線執法人員，扮演的角色相當重要且辛勞，所謂「工欲善其事、必先利其器」，非常感謝陳董事長慷慨解囊，警方會秉持「對好人更好，對壞人更凶」的決心，展現強力執法作為，以捍衛市民安全，讓民眾有感。