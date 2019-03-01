謝龍介善化、新化掃街拜票　選前黃金週韓國瑜將再到台南相挺

▲國民黨台南第二選區立委補選人謝龍介，3月1日在善化、新化以車隊拜票及街頭演說，感動無數鄉親的心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南第二選區立委補選人謝龍介，3月1日在善化、新化以車隊拜票及街頭演說，感動無數鄉親的心，面對民進黨傾全力要護住立委一席，謝陣營說高雄市長韓國瑜預定3月9日再為謝造勢，要衝破綠營的銅牆鐵壁。

謝龍介說，民進黨連日來傾府、院、黨之力來護盤，韓市長和許多鄉親都很關心，許多鄉親都希望韓國瑜能再到台南為他造勢。經聯絡後暫預定3月9日來台南，時間行程敲定後會公布。

謝龍介說，從參選前就忙著為農漁民打通路、找訂單，目前的成果是文旦一百貨櫃、愛文40貨櫃、虱目魚肚8萬片、虱目魚丸20萬粒、鳳梨1百貨櫃。「有誠意人家就願意和你做生意」，這沒什麼大學問，蔡英文政府不願意和大陸交往、買賣，還和人家相罵，怎會有生意。

上午9時不到，謝龍介來到善化公有零售市場，妻子李佳芬先進入市場拜票，謝沿著中興路進入市場，沿街和商家打招呼，不斷有粉絲上前握手並要求合照，展現高人氣。甚至有南下旅遊的桃園地區民眾，獲知謝龍介要到善化拜票，也趕來為謝龍介加油，讓團隊更有信心打贏這場選戰。

演說時吸引許多民眾聆聽，也不斷有鄉親要求簽名與合照，有夫妻檔、一家5口的大人小孩，還有許多攤商、民眾也來自拍或要求合照，最後演說完畢，開放與謝龍介合照，吸引鄉親排隊等候。有鄉親在拍照後表示，很欣賞謝龍介，家裡十多票都會支持。附近住戶說，還是第一次在善化看到這麼溫馨又熱絡的選舉景象。

謝龍介說，台灣需要改變，目前高雄已開始改變，許多高雄的農漁民、攤販、勞工因大賺錢而笑瞇瞇，反觀台南愈來愈稀微。他說許多攤販都要求改變，認為高雄攤販賺錢賺到國稅局要查稅，攤販說「有錢賺我們也甘願被查稅」。

「大家期待改變和賺錢的心情我了解」，謝龍介說，但民進黨在台南執政20多年了，農漁產品卻賣不出去，這要怪誰？投票是要投給會做事的人，不做事也投，一次又一次當選，因此民進黨是躺著選，但現在有鄉親的站出來力挺，相信民進黨不是躺著選，而是「躺著喘」。因此，人民才是最後裁判者，鄉親應用選票表達意志，投給會做事的謝龍介。

謝龍介說，最近連續行銷虱目魚，大家都買虱目魚來吃，市場已賣到缺貨，漁民、攤商都獲益。這是行銷問題，台南有質佳的虱目魚、鳳梨、文旦、蓮霧、愛文、火龍果等水果，但政府以沒有用的行銷方式造成滯銷等問題。像去年就有許多文旦因過剩而丟棄，最近麻豆柚農陳情，指今年的白露與中秋節僅隔5天，從採收到販售期間過短，擔心又要把賣不完的文旦倒掉。

謝龍介在演說時宣布好消息，已有通路商要買1百貨櫃的文旦，8日要到麻豆代天府與農民簽約，當天會簽50貨櫃。謝龍介說，「拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路」大家才不會苦，現在大家「哈到破皮」，若基層經濟沒做好，台灣怎能好？但政府不顧基層，前瞻計畫8900多億、離島風力發電1兆9千多億就要丟出去，令人憂慮。