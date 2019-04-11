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展現參選2020立委企圖心　黃世杰率先成立「大園後援會」

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▲黃世杰臉書po出成立「大園後援會」訊息。

▲黃世杰臉書po出成立「大園後援會」訊息。（圖／擷取自黃世杰臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選，民進黨在桃園的立委提名尚進行協調作業，登記黨提名參選第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅）的前市政顧問黃世杰，14日率先舉辦「大園後援會成立大會」，大動作展現參選立委的旺盛企圖心。桃園第二選區在前桃園縣長、不分區立委吳志揚轉戰該區後，選戰激烈可以預期。

民進黨桃園市黨部受理黨內參選提名登記，第二選區有現任立委陳賴素美和前市政顧問黃世杰辦理登記，預定在4月17日前完成初選協調；黃世杰雖是選壇新人，但父親黃金德曾任桃園縣議會副議長、現任桃園農田水利會總幹事，在黃姓宗親與農田水利系統組織，都有十足的影響力。▲黃世杰臉書po出成立「大園後援會」訊息。

▲桃園農田水利會長黃金春(右二)肯定黃世杰以其法律專業素養、對水利會改制於農友權益的捍衛。（圖／ET資料照）

黃世杰是執業律師、建國中學第一名畢業、臺大法學碩士、留學美國，並在2001年司法官特考及格、律師高考第一名，學經歷相當優異，近月來勤走基層、出席地方大小活動，形象佳及親和力強，深受地方認同，3月底前往黨部辦理參選立委提名登記時，桃園農田水利會長黃金春及其父親黃金德親自陪同，黃金春並高度肯定黃世杰以其法律專業素養、對水利會改制於農友權益的捍衛。

黃世杰14日率先成立「大園後援會」，由大園區田心里長與竹圍里長的現任水利會會務委員黃興隆、陳義盛兩人，分別擔任主任委員與總幹事，後援會競選團隊有水利、里長、黃姓宗親三大組織系統，均由在地人士擔任。

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關鍵字：2020大選,立委初選,桃園民進黨提名,黃世杰,大園後援會

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