全台唯一BURBERRY OUTLET進駐華泰名品城　5月開幕商品2折起

▲華泰名品城三期將在5／8正式對外開幕。（圖／華泰名品城提供）

記者蔡惠如／台北報導

華泰名品城繼2016第二期開幕之後，第三期也即將在5／8正式登場，新增120家店鋪，達到285間規模，總面積達到6.6萬坪，成為現在台灣最大的OUTLET，三期也包含新的一線精品將進駐，如全台首間BURBERRY OUTLET即將開幕，BOTTEGA VENETA也將在5月一起到位，屆時將有2折起的好物可搶。

以「美式露天OUTLET」風格為主打的華泰名品城，佔地最大的第三期即將在5／8正式對外開放，面積再加6325坪，且將會另外新增美食街與7至8間餐廳，加上2020年即將到位的新光影城、八景島水族館與和逸飯店等娛樂設施，將成為觀光客與家庭客的新熱點。

華泰名品城表示，全期開幕之後，285個品牌當中有63個「OUTLET獨家」品牌，而63家獨家當中，有34家都是國際精品，在OUTLET中的比重相當高，三期也有話題新店鋪，包括BURBERRY OUTLET、貴婦寢具FRETTE、美式居家Crate and Barrel、英國寢具Wedgwood、北歐櫥窗、ROOTS HOME等。

較特別的是，三期也會進駐Panasonic、LG等大小家電的OUTLET店，按摩器品牌tokuyo也會進駐，不僅有名品、服飾與居家等商品，連家電也能找得到。新增餐飲則包括伯朗咖啡館、秋風軒涮涮鍋、勝博殿、明月館韓國烤肉、合點壽司，以及英國whittard威塔斯茶坊。

另外，針對華泰名品城會員，也即將在5月推出全新會員計劃，包括專屬休息空間能享用點心、生日禮金與園區秘書服務，甚至還有商品寄送服務等，讓會員能更有尊榮感，預計年底前會員數可達到25萬人。

▲華泰名品城三期佔地6千多坪，是最大的一期，開幕後總面積將是全台最大OUTLET。（圖／華泰名品城提供）