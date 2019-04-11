快訊／民運人士吾爾開希酒駕被逮　繳國庫6萬換緩起訴

▲吾爾開希日前酒駕被逮。（圖／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

大陸六四學運、知名民運人士吾爾開希3月30日晚間前往台北市大安區和平東路二段上知名酒吧暢飲後，獨自一人騎車準備返回新北市住處，但才剛發動機車便因搖搖晃晃被警方攔截酒測，酒測值達0.4毫克。北檢11日處分緩起訴，期間為一年，另外，需在6個月內支付國庫6萬元。

吾爾開希原就讀北京師範大學，為北京六四民主運動學生領袖之一，而後被通緝逃亡海外，目前定居台灣並取得我國國籍。3月底在知名酒吧「操場｜FUCKING PLACE」與友人暢飲幾杯啤酒後，準備騎車離開，但碰上警員執行酒測攔檢勤務，酒測值高達0.4mg，警方當場查扣人車，將他以違反公共危險罪嫌送辦。

吾爾開希被逮後，態度相當配合，並向警方表示，在酒吧內喝了約3至4杯的啤酒，自認還很清醒才會打算騎車返回位於新北市的住處；面對媒體詢問案情，他一接起電話便承認酒駕，坦言「我認錯了，我配合檢警調查，除此之外，這條新聞沒有太大，就是個八卦新聞。」對於酒駕細節，他僅透露當時和朋友喝了幾杯啤酒，其餘不願多談。

台北地檢署11日上午對吾爾開希做出緩起訴處分，條件為處分期間一年，且須在6個月內支付國庫6萬元。

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