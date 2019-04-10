新北人妻偷吃男同事！小王「了不起負責」　竟被反咬灌醉性侵

▲李姓人妻出軌男同事，遭抓包竟反咬對方撿屍性侵。（示意圖／取自pakutaso）

社會中心／綜合報導

新北市34歲李姓女復健師愛上林姓男同事，雙方皆已婚，但仍3次上汽車旅館魚水交歡。林妻發現後，怒告李女妨礙家庭，不料李女為了脫身，竟反咬林男趁她酒後撿屍性侵。最終新北地院審理時，考量李女當庭認罪，近日被依誣告罪判刑2個月，不得易科罰金，但可易服社會勞動。

判決書指出，李姓女復健師與林男同在新北市永和一間診所工作，但兩人日久生情，竟於2016年12月28日、2017年1月13日及同年1月20日相約到汽車旅館幽會，甚至發生性關係。

2017年1月21日，李女丈夫驚覺戴綠帽，當天約林男到家裡談判。林男眼見紙包不住火，當場簽協議書，同意賠償300萬元，還簽了6張50萬元本票交給李夫。不過，現場氣氛火爆，兩人一度爆發拉扯，氣得林男直奔派出所提告傷害。

3天後，雙方展開第二次談判，林男簽下協議書，承認過去1個月內曾與李女發生「超出友誼範圍之不正當交往」，當場交付56萬元賠償。李夫則勉強同意，「這件事就這樣算了啦，以後我們也不會再往來，我之前很欣賞你，但這件事是你們一時意亂情迷，今天你們2人都有錯。」

▲新北地方法院。（圖／資料照）

不久後，林男妻子得知後氣炸，透過律師發函給李女，要求妨害婚姻賠償，但李女置之不理，最終挨告妨害家庭。李女為求脫身，竟誣告林男1月13日是趁她喝醉撿屍性侵。

新北地檢署調查後，發現李女雖聲稱1月13日遭性侵，但數天後卻在LINE群組祝林男生日快樂，就連兩人姦情曝光後，都還透過同事傳話「對不起，都是我的錯」，甚至關心林男與丈夫衝突後的傷勢，因此依誣告對李女提起公訴；林男被控性侵部分則處分不起訴。

新北地院審理時，考量李女認罪請求緩刑，有悔意也無前科，原先依法可以減輕其刑，然李女誣告浪費司法資源，又害林男無端受刑事偵查，有身受刑事處罰之危險，實應予非難，更何況至今未獲林男原諒，不宜宣告緩刑，因此上月29日依誣告罪判處2個月徒刑，不得易科罰金，但可易服社會勞動；全案仍可上訴。