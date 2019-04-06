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社會 社會焦點 保障人權

逢甲壽司店老闆騙LINE請吃「龍蝦大餐」　迷昏「富家女大生」帶進摩鐵2天

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▲▼龍蝦。（圖／記者吳定軒攝）

▲老闆騙請吃龍蝦大餐，竟圖謀不軌。（示意圖／記者吳定軒攝）

社會中心／台中報導

21歲女大生小芳（化名）在台中逢甲一家壽司店吃飯，30多歲的林姓老闆見她年輕貌美，攀談假借建立客戶資料，取得LINE邀約請吃一客2508元的「龍蝦大餐」，她慘遭下藥迷昏，帶至摩鐵性侵，還被反咬是仙人跳！法官查出，女方家境富裕，每月零用錢3萬元，且在校成績優異，痛批林男說謊「甚為邪惡、極為惡劣」，判處9年有期徒刑。

林姓老闆2016年間，見上門用餐的21歲女大生小芳頗具姿色，先行騙到LINE聯絡資訊，隨後傳訊聲稱要親手製作一客2508元的昂貴「龍蝦宴」約出小芳，結果才吃了壽司、沙拉，她感覺有苦味，剛上第2道菜就被下藥，昏迷不醒。

▲▼逢甲壽司店老闆騙LINE請吃「龍蝦大餐」　迷昏「富家女大生」帶進摩鐵2天。（圖／東森新聞）

▲▼逢甲壽司店老闆騙LINE請吃「龍蝦大餐」　迷昏「富家女大生」帶進摩鐵2天。（圖／東森新聞）

▲逢甲壽司店老闆迷昏「富家女大生」帶進摩鐵，已歇業2年。（圖／東森新聞）

判決書指出，林姓老闆將小芳帶到汽車旅館性侵，整整2天2夜才將人送回學校宿舍，昏睡近2天後上學，同學詢問發現她被迷昏，且醒來只剩內衣褲，陪同就醫診斷出體內有鎮定劑藥物，隨即報警控告林男。沒想到林男竟辯稱，用餐時小芳身體不舒服，只有帶到摩鐵休息，反咬害怕遭仙人跳，後又改口是對方想買名牌包，合意援交。

法官調查，小芳遭下藥後行動有困難，加上同學作證，她家境富裕，用的都是名品，且每個月領有3萬元的零用錢，在校成績優異，常參加比賽得獎，領有不少獎金，根本沒有經濟上的需求，自己也買得起名牌包，因此不採信林男辯詞，更痛批他案發後毫無悔意、謊話連篇「行為甚為邪惡、極為惡劣」，一、二審重判9年有期徒刑。全案還可以上訴。

據悉，附近鄰居都知道，壽司店林姓老闆是個相當有財力的投資客，當時買下整棟3層樓透天當投資，一樓再開壽司店。如今位在逢甲商圈的壽司店案發後關門大吉，已經歇業2年。

▼壽司老闆假借建立客戶資料，騙取女大生LINE再邀請「龍蝦大餐」。（圖／東森新聞）

▲▼逢甲壽司店老闆騙LINE請吃「龍蝦大餐」　迷昏「富家女大生」帶進摩鐵2天。（圖／東森新聞）

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關鍵字：壽司店,壽司,龍蝦,女大生,富家女,千金,摩鐵,台中

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