第四代票務系統花10億被轟「爛爆了」　台鐵：高鐵認證有5大優點

▲台鐵第四代票務系統預算經費與建置成效遭質疑。（圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵第四代票務系統才上線2天，國民黨立委許毓仁今（11）日召開記者會痛批，台鐵花費10億餘元的預算，卻只做了系統優化，無法解決民眾買不到票的問題，「真是爛爆了」。台鐵回應，新版票務系統經台灣高鐵公司認證，有5大優點，包含可分三段訂不同班次、花東實名制等。

台鐵表示，「票務系統整合再造計畫」於103年規畫，經國家發展委員會104年7月核定辦理，匡列10.7億元，期程105年至109年，行政院106年4月同意107年度以後經費8.5億元得以前瞻計畫預算支應。全案建置內容包括票務核心系統建置、票務網路建置、票務工作站及背磁印票機、掌上型補票系統、資安強化、對外網際網路及行動通訊服務、備援中心建置。

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台鐵說，票務核心系統建置105年5月決標，由中華電信數據分公司承攬，預算金額6.5億元，建置內容包括旅客綜合入口網、窗口服務、行動服務App、語音訂票、收益式管理與決策支援等應用系統功能，以及基礎設施建置（系統軟硬體建置、機房設施建置）與既有周邊系統相關設備整合介接。

台鐵說，第四代票務系統合於前瞻服務水準，包括完善使用者介面、一站式網站服務，智慧劃座、滿足旅客偏好需求，即時呈現座位資訊，智慧查詢轉乘便捷，綠色環保、行動支付、車票無紙化。

台鐵說，今年2月21日起，新版旅客入口網已上線服務，並於4月9日開放預訂個人票，系統運作順暢，已達預期成效。另經台灣高鐵公司研究，台鐵第四代票務系統有五大優點，分別是旅程可分三段訂不同班次、有花東實名制及原住民保留座位訂票、增加兩鐵列車轉乘時刻查詢功能、可多元選擇不同車種、列車長印出的補票收據有QR code，可直接刷出站，亦可註記「已人工驗票」，避免重複查驗。

▼台鐵全新App「台鐵e訂通2019」評分只有2.3。（圖／翻攝自App Store）