少婦懷第二胎無預警羊水破　警火速護送5分鐘抵達母女平安

▲員警開警備車護送破羊水的孕婦抵達醫院，由先生抱上輪椅，準備進醫院。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

懷第二胎的少婦11日凌晨羊水突然無預警破了，林先生情急下，用機車載老婆趕往平時產檢的婦產科，卻因為太痛，轉往派出所向警方協助。警方火速開警備車，用5分鐘時間將他們安全送抵醫院，在醫師接生下產下1女，母女均安，家屬十分感謝警方善舉。

太平警分局宏龍派出所警員王俊民、江國銘11日凌晨2點多值勤時，林姓男子戴著安全帽慌張地走進派出所焦急稱，「我太太羊水破了，坐機車太痛，可不可以幫忙協助送醫？」員警先安撫對方情緒，走到派出所外查看，果然發現一名20歲孕婦臉色發白，十分痛苦狀。

▲男子走進派出所向員值班警求援。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼員警一邊請醫院護理師帶輪椅，並請丈夫安撫疼痛難耐的老婆。（圖／記者李忠憲翻攝）

員警見事態緊急，立刻開警車亮警示燈鳴笛，一路趕赴林姓夫婦產檢的婦產科醫院，５分鐘就抵達。員警也上前按門鈴，並請開門的護理師推出輪椅，將強忍陣痛的林妻用輪椅接近醫院內，順利產下1女，母女均安。

林男說，他跟太太結婚多年，平日與父母同住，小BABY是第二胎，預產期是5月3日，平常都有按時產檢。今天凌晨老婆突然開始陣痛，羊水還破了，他心急下騎機車載老婆要去婦產科，結果老婆因為跨坐機車上太痛，只好趕快來求援。非常感謝警方協助，讓母女都平安。

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