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剎那=0.013秒！松菸大型裝置藝術讓觀眾體驗「胎內記憶」

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▲▼剎那=0.013秒！松菸大型裝置藝術讓觀眾體驗「胎內記憶」（圖／松山文創園區提供）
▲剎那=0.013秒！松菸大型裝置藝術讓觀眾體驗「胎內記憶」（圖／松山文創園區提供，以下同）

記者林育綾／台北報導

你知道「一剎那」是多久嗎？根據梵語來由和佛教經典記載，「剎那」是指一念之間的極短時間，推算是0.013秒。而來自日籍的藝術家足立あゆみ (AYUMI)受到佛教和輪迴的概念影響，創作無數個漂浮半空中的白色泡沫「14面體」系列大型裝置藝術，即將在台北松山文創空間展出，展覽命名為《白噪音》，搭配音樂讓觀眾回到「胎內記憶」。

適逢松菸80週年，松山文創園區的「藝異空間」以「記憶」為主題策畫系列展覽，邀請日籍藝術家足立あゆみ（AYUMI ADACHI）現地創作大型裝置藝術作品，以無數個飄浮在半空中的白色泡沫的「十四面體」，象徵每0.013 秒生死輪迴的流動。

展覽名為《White noise 白噪音》是她一系列作品的延續，她的創作深受佛教教義中關於人生輪迴的「剎那」概念影響，利用金屬線、紙張等等簡約的素材，用幾乎沒什麼技巧可言的方法，建造一個佈滿了白色泡沫的藝術空間，配合單純的背景音樂，試著讓觀眾回到「胎內記憶」。

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▲▼剎那=0.013秒！松菸大型裝置藝術讓觀眾體驗「胎內記憶」（圖／松山文創園區提供）
▲藝術家足立あゆみ的創作，佛教教義中關於人生輪迴的「剎那」概念影響。

泡沫，隱喻人生的夢幻泡影，而《白噪音》傳達一種接近血液流動、風或浪這些屬於自然的聲音，與我們在母胎中所聽來聲音的相似。她邀請觀眾進入作品中，感受似曾相識的舒適、被包裹的感覺，就像在子宮內一樣。

《White noise 白噪音》展覽資訊
地點：台北松山文創園區
「藝異空間」位於南向製菸工廠1樓
日期：4月19日起至6月16日

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關鍵字：胎內記憶,台北松山文創園區,松菸,剎那

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