【廣編】林嘉綺站台！「玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art」松菸開展

▲ 名模林嘉綺帶兩個寶貝女兒一起逛展，大女兒KuKu襯著草莓Pocky的背景，Pose一擺超有架勢！

圖、文／麗禾創意行銷提供

繼2018年暑假席捲高雄、人氣爆棚IG/FB大洗版之後，〖玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art〗在台北松菸正式登場，將帶給台北更時尚、更前衛、更酷炫的吸睛視覺饗宴！再也不用羨慕朋友的IG/FB滿滿美照、〖玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art〗怎麼拍怎麼美！1/31以前除持早早鳥及早鳥票入場的朋友以外，購買任何票種入場即贈Pocky乙盒，盡情體驗時尚、藝術、休閒、玩樂、美食的「Pocky LIFE STYLE」！

超過50個拍照空間吸睛度破表，踏入展場就像踏入Pocky的異想世界，拿起手機或相機盡情發揮想像力、盡情拍照！站在五色跑道上雙手高舉、不用出國就能在大阪打卡「格力高跑跑人」；胃痛Pose？頭痛Pose？都不用！在Pocky鏡屋中簡單姿勢一秒變成名模；日式風情的Pocky抹茶竹林、時尚新icon摩艾像創意結合、以及高雄站IG/FB洗版率第一名的夢幻黑白球池......還有好多空間等著你親自來體驗！

〖玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art〗展場專屬！台灣有的Pocky口味這裡都買得到，各種口味琳瑯滿目，更引進日本最新的Deco Pocky，創造專屬於自己的Pocky棒；詢問度破表的日本限定款「女神的紅寶石巧克力棒」、「大人的琥珀巧克力棒」，超精美包裝適合提早替另一半準備禮物；各式限量的可愛周邊小物加速少女心噴發，小心荷包淪陷！

《玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art》展覽資訊

展覽時間：2019/01/12 (六) ~ 2019/03/24 (日)

展覽地點：松山文創園區北向製菸工廠一樓

開放時間：10:00-18:00 (17:30停止售票及入場，除夕休展)

地 址：110台北市信義區光復南路133號

購票方式：現場購票，或ibon/全家/udn售票網/KKTIX購票

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官方帳號：https://www.instagram.com/pocky.exhibition/