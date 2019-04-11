獨／會議談話頻外流　柯文哲找市刑大入府秘搜竊聽器

▲台北市長柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府日前才爆出電腦遭駭客入侵事件，接著市長柯文哲近來又多次在受訪、備詢時問「我的辦公室被裝竊聽器？」，引來外界討論。據了解，11日上午9點時許，市府高層低調找來台北市刑大人員入府，攜帶反竊聽偵測器前往市長室、會議室、吳三連廳等進行安全檢測，目前沒有查到有監聽裝置。

台北市政府3月時才在柯文哲出訪美國前夕，爆出府內公務電腦遭到駭客攻擊，讓外界關注到市府的資安問題。另外，柯文哲近來被問到敏感議題時，多會以「你在我身上裝竊聽器？」、「你在我辦公室裝竊聽器？」等帶過，也讓外界相當好奇。

針對柯文哲頻頻提到「裝竊聽器」，早在九合一選舉前，柯就曾因被爆出中山大同選區希望「柯黑」王世堅、梁文傑落選，讓他反譏，「他們是來參加我們的選舉會報然後聽到什麼嗎？還是裝竊聽器？」；此外，日前到翠山莊拜會前總統李登輝，傳出李還沒等柯坐定就說「要出來選總統」，當時柯文哲20日被問及此事時也說，「請問你有在李登輝的山莊裝竊聽器嗎？」

另外，柯文哲10日在議會備詢時，議員許淑華質問，新工處長黃立遠是否有在職務調整時「求官」；由於許具體提出對話內容細節，如黃立遠稱「自己是博士，自覺比遴選上局長的林志峯更優秀，更適合擔任局長」，也引來柯文哲反問「我的辦公室被裝竊聽器？」

▲柯文哲傳出密找市刑大入府找竊聽器。（圖／記者黃克翔攝）

據了解，在北市府結束上午的晨會後，6名市刑大調查人員隨即在9點時許攜帶反竊聽工具來到11樓，將市長室、會議室、吳三連廳等地點全都掃描一遍，過程約30分鐘，但目前暫時沒有找到竊聽器。

對此，台北市政府副發言人柯昱安證實，上午刑警大隊確實有進入市府11樓，並攜帶反竊聽偵測器前往市長室等地點進行安全檢測；但柯昱安強調，此次搜查並非針對特定事件，而是因為近期市府內部資訊外洩事件頻傳所致。