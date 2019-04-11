救聲量！柯文哲開通微博帳號　自稱「台灣阿北」

▲柯文哲開通微博帳號。（圖／截自微博）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來聲量降低，除了出訪、遶境外，還積極經營自媒體盼帶動輿論，如今又被發現在4月開通了個人的微博帳號「台灣阿北柯文哲」。對此，北市府副發言人黃瀞瑩說，主要目的就是行銷台北市為主，讓更多人可以認識台北市；至於是否會擔心激進大陸網友的發言？黃說，會尊重任何意見、各種聲音在社群平台表達。

根據柯文哲微博，4月8日發了第一篇文，內容寫到「大家好，我是台北市長柯文哲。大多數人都叫我「柯P」，年輕人則喜歡叫我「阿北」。作為一名醫學院教授，我明白充足的資訊交流，才能讓各項病症得到妥善照料，更明白保持「多元開放」的重要性。今天，我的微博正式開站！歡迎大家持續關注鎖定」，搭配一張坐在公車上的照片。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，北市府副發言人黃瀞瑩說，沒有特別選什麼時間開通帳號，經過幕僚開會討論一個月後，沒有選定特別日子。黃說，柯市長其實偶而會提到要開微博，只是一直都沒有真的去做，「這次我們想說討論一個月，覺得OK、內部SOP都做好了，才決定去開微博。」

至於經營方針？黃瀞瑩說，會以柯文哲來介紹台北市、行銷台北為主；至於IG、臉書、Youtube的差異？黃則說，youtube主要是以影片為主，IG會以圖片，臉書跟微博則會以文字影片交錯的方式去經營。