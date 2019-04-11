王世堅密會美魔女　柯文哲曖昧笑稱：不要隨便批評別人

記者陳家祥／台北報導

台北市議員王世堅10日被狗仔踢爆，再次與去年曾被抓包幽會的美魔女乘車共遊；王世堅受訪時氣憤難耐，痛批狗仔「神經病，那就是沒能力，去做狗仔就是沒能力，夏夕夏景（台語，意指丟臉）」。對此，台北市長柯文哲11日被問到此事時未多做發言，但露出曖昧笑容，支吾其詞表示，「這個、這個…，我們不可以，不要…，不要隨便批評別人。」

密會美魔女消息曝光後，王世堅10日下午隨即受訪表示，不要為了打擊他把這一位女士曝光，你衝著我，不要去傷害別人。王世堅說，該位女性是認識二十幾年的朋友，這件事情被揶揄的時候就有講不要這樣子，沒想到現在變本加厲，「把一切的這種偷拍、跟蹤，耗在我身上值得嗎？我相信他如果跟到這麼細，應該跟我相當一段時間，他也檢舉叫交警來開單，叫交警把我開單拖吊，我都認了。」

「我上次就跟狗仔說不要這樣子，你工作是狗仔，可是你總有人性吧？你也有朋友吧，我也可以交朋友吧？」王世堅說，該女士是他二十幾年的朋友，這單親媽媽跟兒子兩人相依為命，「你今天為了弄我去曝光她，你是要怎樣？」，痛批實在沒有人性到極點，你是在幫柯文哲、幫我的敵對的陣營來教訓我嗎？你這麼無聊嗎？



▲台北市長柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）