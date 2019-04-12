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林姿妙關懷弱勢　北台首創行動乾燥消毒車服務到家

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▲▼宜縣「行動乾燥消毒車」擴大服務對象，宜蘭縣長林姿妙12日上午，至宜蘭壯圍鄉陳先生家中實地瞭解乾燥消毒車服務之現況。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜縣「行動乾燥消毒車」擴大服務對象，宜蘭縣長林姿妙12日上午，至宜蘭壯圍鄉陳先生家中實地瞭解乾燥消毒車服務之現況。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙關心宜縣內失能、獨居長者，及身心障礙者居家生活及寢具乾燥問題，特指示2019年「行動乾燥消毒車」擴大服務對象，就家中有失能長期臥床者，不侷限於低收及中低收入戶，一般收入戶若有需求也可申請自費服務，每次服務費新臺幣600元。

▲▼宜縣「行動乾燥消毒車」擴大服務對象，宜蘭縣長林姿妙12日上午，至宜蘭壯圍鄉陳先生家中實地瞭解乾燥消毒車服務之現況。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣政府表示，宜蘭氣候潮濕多雨，寢具衣物不易乾燥，易引發過敏原、塵蟎以及病菌的滋生，特別是失能長期臥床、獨居長者等自我照顧能力不足的弱勢民眾身體健康更受威脅。宜蘭縣政府於2016年媒合民間資源(不具名善心人士)捐助，打造3輛「行動乾燥消毒車」，自2018年8月起就列冊低收及中低收入戶有需求者提供服務試營運後，深獲民眾肯定。

為了瞭解實際執行情形，林姿妙12日上午，至宜蘭壯圍鄉陳先生家中實地瞭解乾燥消毒車服務之現況。

縣政府指出，可移動的乾燥消毒車，巡迴到宅或機構、社區式服務單位定點服務，進行大型寢具及衣物消毒乾燥工作，乾燥消毒車之殺菌力是太陽的60倍，「從裡到外」可去除95%以上的塵蟎細菌病毒等過敏源，消毒殺菌功效特別良好。

縣政府說，林姿妙自上任以來，特別重視縣民的生活需求，施政方針以拚出宜蘭好生活為宗旨，要求縣府團隊積極提供適時必要的貼心服務，宜縣行動乾燥消毒車服務為北台灣首次引進，也是最有溫度的服務之一，林姿妙對於縣民生活需求的重視，從最基本的提升生活品質照顧服務開始。

▲▼宜縣「行動乾燥消毒車」擴大服務對象，宜蘭縣長林姿妙12日上午，至宜蘭壯圍鄉陳先生家中實地瞭解乾燥消毒車服務之現況。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜縣「行動乾燥消毒車」擴大服務對象，宜蘭縣長林姿妙12日上午，至宜蘭壯圍鄉陳先生家中實地瞭解乾燥消毒車服務之現況。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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關鍵字：宜蘭,行動乾燥消毒車

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