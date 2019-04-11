中火「3次廢水不合格」市府重罰　環保局：最快下週一開罰

▲台中火力發電廠被查出流水含有硝酸鹽氮，環保局硬起來「不排除用2千萬最高罰款及停工」。（資料照／台電提供）



記者陳玉／台中報導

台中市環保局2019年元月起執行「台中港區大型固定污染源深度稽查專案計畫」，台中火力發電廠為重點查核對象，被查獲放流水含有硝酸鹽氮不合格，3次採驗皆不符標準，「第3次更超標2倍」；台中市環保局長吳志超10日表示，違規情節重大，「不排除用2千萬最高罰款處分及勒令停工」，目前待中火繳交陳述書，最快開罰時間則是要到下週一（15日），處分後也會給對方改善期限。

▲環保局長吳志超強調「不排除用2千萬最高罰款處分」，最快下週一開罰。（資料照／台中市政府提供）



環保局表示，今年1月9日環保局採驗中火廢水排放口D03流水質，發現水中硝酸鹽氮濃度達68.9毫克/公升，3月6日前往複查，水中硝酸鹽氮濃度仍達91.6毫克/公升，未符合流水標準，二次要求改善；但3月21日再次前往採驗，水中硝酸鹽氮濃度竟高達105毫克/公升，是濃度最高一次，更超過標準50毫克的2倍。

台中市環保局主秘商文麟表示，目前對中火就是「罰款」跟「停工處分」擇一處分，局長吳志超也特別強調「不排除用2千萬最高罰款處分」；據悉，台電中火10日已有發電子公文，但截至11日上午10點40分，都尚未遞交紙本公文，若在11日傍晚5點下班時間前都還沒遞交，就是代表台電中火沒有意見，將會進行後續評估開罰。最快開罰時間則是要到下週一（15日），處分後也會給對方改善期限。

▲中火廢水被查獲含有硝酸鹽氮，第3次採驗更超標2倍，市府硬起來開罰。（資料照／台中市政府提供）



台電發言人徐造華表示，2018年下半年為降低空污排放量，因此增加液態氨，反造成排放水質硝酸鹽氮超標，台電已積極檢討，更提出「短中長期」改善作法：短期煤的調整、製程的改善及液態氨添加的量；中長期會興建廢水處理場，並在期限內提出改善計畫；但若勒令停工中火1至4號機組，會影響載電6至7％，對供電影響非常大。

台灣健康空氣行動聯盟研究員許心欣表示，中火為了減少空污而增加水污，根本就是「污染轉移」，認為減煤才是最重要的，減煤就沒有那麼多空氣污染物；另對中火廢水開罰「抱持懷疑態度」，雖然看見中市府硬起來，但是不是真的會開罰最高2千萬存疑，停工是否成功也是「中央跟地方的角力」，只希望此事件可以給中火教訓，真正能改善台中空污、水污問題。