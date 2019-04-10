阿邦師飯店內遭毆2小時掉5牙　竹聯「神經祥」：有支付命令

突發中心／台北報導

知名拍賣達人綽號「阿邦師」的李正邦，9日下午與人相約在北市信義區的君悅飯店內「鑑定手錶」，不料對方帶頭的是竹聯幫文武堂的「神經祥」張家祥，實際上是要向他受託討取的2400萬債務，神經祥帶了6人將阿邦師囚禁在飯店內圍毆，不過阿邦師假借打電話調錢時暗示友人報案，警方獲報後大批員警趕抵現場救援。

▼李正邦10日下午出面說明，表示債務是前公司的事情。（圖／記者柳名耕攝）



本名李正邦的阿邦師從當鋪起家，因為在網路上拍賣二手精品而逐漸有了名氣，甚至還曾被總統蔡英文召見，不過日前因出版LV防偽鑑定的相關書籍，遭LV公司提告後判賠900多萬。

而在9日下午5點時許，阿邦師與人相約在君悅飯店裡「鑑定手錶」，絲毫不知對方是綽號「神經祥」的竹聯幫文武堂前堂主張家祥，神經祥帶了6名小弟，將阿邦師囚禁在飯店內「圍毆」，當場擊落5顆牙齒。

而阿邦師趁著要跟朋友調錢的時候，以暗示的方式讓友人知道現在被人控制需要幫忙報警，轄區信義分局獲報後派出大批警力到場，並將阿邦師、神經祥共8人帶回派出所偵訊，而阿邦師也前往醫院驗傷。

▼阿邦師出示驗傷單，表示5顆牙齒被擊落。（圖／記者柳名耕翻攝）



神經祥落網後向警方供稱，自己手上有法院的支付命令，只是要阿邦師還錢，不過打人以及囚禁已經涉嫌傷害罪、妨害自由，訊後被警方移送北檢，檢方訊後諭令神經翔等7人2-5萬交保候傳。

阿邦師在10日中午出面受訪，表示神經祥等人持有的支付命令是前公司要向債務人購買股票的金額，不過雙方最後並沒有談成，那合約也就不會履行，即使有支付命令、本票也是應該向前公司討取，怎麼會來跟我拿。

至於向阿邦師討債的神經祥來頭不小，是竹聯幫文武堂的創辦元老，在雙北地區涉及多起暴力討債案件，甚至還發生毆打社區保全的事件，許多鄰居都敢怒不敢言。

▼神經祥被送往北檢複訊後，檢察官諭令5萬元交保。（圖／記者趙永博攝）

