　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拍賣達人阿邦師欠債2400萬　君悅飯店討債7男全交保

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼向阿邦師討債的張姓男子及6名友人，遭警方移送至台北地檢署複訊。（圖／記者趙永博攝）

▲向阿邦師討債的張姓男子及6名友人，遭警方移送至台北地檢署複訊。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

台北市信義區知名的君悅飯店，9日下午5時許傳出有男子在飯店內遭人討債。男子友人發現後立即報警，警方趕抵現場，原來欠錢的男子就是綽號「阿邦師」的知名拍賣主李正邦，而出面討債的張姓男子及6名友人，將阿邦師困於房內並施以掌摑，事後遭到警方帶回派出所偵訊，訊後移送至台北地檢署，檢方依妨害自由的罪名，讓7人以2至5萬元交保候傳。

據悉，雙方原本相約下午5時許，在君悅飯店的房間內談債務，對方帶著2千4百萬元執行命令，要阿邦師還錢雙方爆發拉扯，而阿邦師友人得知消息後，則報警處理解圍。

雙方原本是在君悅飯店內相談買賣精品，不料對方7人其實是手拿「2400萬」的債務證明要阿邦師還債，雙方因此發生糾紛，不過討債7人團不讓阿邦師離開，甚至還有掌摑的行為。

警方到場後，將現場所有人都帶回派出所製作筆錄，阿邦師還向警方表示臉頰有疼痛感。訊後將張男及6名友人依妨害自由的罪名，移送至台北地檢署，並請阿邦師到醫院驗傷。

移送時，張男表示只是單純商談債務，並大聲喊冤表示「阿邦師欠我們錢還要告我們，這是什麼道理？做賊的喊抓賊，我還要講什麼。」檢方訊後仍依妨害自由的罪名，諭令張男等7人的討債團，以2萬元至5萬元不等的金額交保候傳。

▲▼向阿邦師討債的張姓男子及6名友人，遭警方移送至台北地檢署複訊。（圖／記者趙永博攝）

▲張男移送時大聲喊冤，表示阿邦師欠債證據確鑿，還報警抓人。（圖／記者趙永博攝）

ET快訊
娶空姐還不夠！中天男主播王又正私會甜心記者「被爆親暱照流出」
快訊／06：57規模4.9地震！ 各地震度花蓮4級、北部3級
快訊／06：58地震！　台北明顯搖晃好幾秒
王丹嗆「韓國瑜要來根本唬爛」邀請函曝光…高市府打臉：井底之蛙

關鍵字：討債,君悅飯店,阿邦師,信義分局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拍賣達人阿邦師欠債2400萬　君悅飯店討債7男全交保

快訊／大甲媽「西螺福興宮爆衝突」！場面失控狂推擠　警：神童團有誤會

糾纏美女直播主！怪男一路跟蹤「趴上她車蓋」鬧：我是猴子你忘記喔

警界風紀股長遭爆仗勢坑殺！砸560萬裝潢北投豪宅　毀約苛扣拖尾款

土城青少年聚集持械追逐傳槍響　爆竹巨響驚醒附近居民

軟爛男害2命！大學學費被花光　她和媽媽枉死前男友手中

新北人妻偷吃男同事！小王「了不起負責」　竟被反咬灌醉性侵

顏清標「我不知誰邀白狼」　大甲媽亂鬥竟因張安樂接轎？竹聯幫大戰角頭

2000萬「地表最強賓利」被撞破！她下車打電話…休旅車男悲劇了　初估維修費曝光

疑亂丟菸蒂成象山搶案關係人　男子遭警帶回訊後又飭回

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

野生隋棠逛百貨「媽媽力爆發」！　兒女反應...Tony落寞癟嘴了

拍賣達人阿邦師欠債2400萬　君悅飯店討債7男全交保

快訊／大甲媽「西螺福興宮爆衝突」！場面失控狂推擠　警：神童團有誤會

糾纏美女直播主！怪男一路跟蹤「趴上她車蓋」鬧：我是猴子你忘記喔

警界風紀股長遭爆仗勢坑殺！砸560萬裝潢北投豪宅　毀約苛扣拖尾款

土城青少年聚集持械追逐傳槍響　爆竹巨響驚醒附近居民

軟爛男害2命！大學學費被花光　她和媽媽枉死前男友手中

新北人妻偷吃男同事！小王「了不起負責」　竟被反咬灌醉性侵

顏清標「我不知誰邀白狼」　大甲媽亂鬥竟因張安樂接轎？竹聯幫大戰角頭

2000萬「地表最強賓利」被撞破！她下車打電話…休旅車男悲劇了　初估維修費曝光

疑亂丟菸蒂成象山搶案關係人　男子遭警帶回訊後又飭回

秘魯12歲貧童趴路燈下苦讀「想當警察」　收到捐贈書感動落淚

拍賣達人阿邦師欠債2400萬　君悅飯店討債7男全交保

輔大院長涉抄老婆論文　30頁複製貼上「標點符號都一樣」

嬰兒床圍安全嗎？掌握4大挑選重點　不怕窒息風險

快訊／大甲媽「西螺福興宮爆衝突」！場面失控狂推擠　警：神童團有誤會

韓國瑜赴哈佛　戈迪溫讚「聰明口才好」：韓表達意願後才邀請

新加坡公開賽／戴資穎下午3點20分首戰張蓓雯　周天成碰泰國

快訊／花蓮8小時連4震！06：57規模4.9地震　最大震度4級、宜蘭新北3級

起底中天男主播正妹老婆！　憑這些條件獲「世界十大空姐」

搞懂什麼是「丙烯醯胺」　才不會害你什麼都不敢吃！

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

社會熱門新聞

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂..

隆成巨乳後男客不斷！她貼靈符求..

替女友出氣　狠男猛砍情敵胸口7..

最強賓利被撞她下車打電話！維修..

軟爛男殺人先打分手砲！女友媽陪..

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑..

高雄街頭砍人　男子遭多人砍傷

花心輪椅翁求照顧　下場慘不忍睹

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭..

今天就要退休了...郵局員工被..

人妻偷吃曝光　竟被反咬小王性侵

即／內湖男嬰遭悶死　社會局罰保..

即／女行人硬闖馬路遭撞　命危送..

連千毅老婆曝光　「深V車頭燈」..

更多熱門

相關新聞

被追債堵飯店內掌摑　阿邦師VS 7人討債團

知名拍賣達人綽號「阿邦師」的李正邦，9日下午與人相約在北市信義區的君悅飯店內買賣東西，不料對方7人其實是要向他討取2400萬債務，雙方一度爆發肢體衝突，警方獲報後大批員警趕抵現場，由於阿邦師有被對方掌摑的情況，甚至被堵在飯店內，訊後將7人依傷害、妨害自由送辦。

夜闖象山搶7百元　1關係人到案後請回

礁溪名產店遭討債砸店　2黑衣人被起訴

網紅司機嗆警　署長力挺基層勇敢做對的事

小黃停紅線嗆警　所長力挺網友讚爆

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂推擠

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

即／花蓮23：13有感5.0地震！5級狂搖

周四起變天「一張圖看雨怎麼下」

女生IG「狂做4舉動」男友超介意！

「天燈妹」近況曝光…尺度變超大

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

快訊／萬人搶看賴清德回答扁特赦卻沒聲音

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面