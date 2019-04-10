拍賣達人阿邦師欠債2400萬　君悅飯店討債7男全交保

▲向阿邦師討債的張姓男子及6名友人，遭警方移送至台北地檢署複訊。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市信義區知名的君悅飯店，9日下午5時許傳出有男子在飯店內遭人討債。男子友人發現後立即報警，警方趕抵現場，原來欠錢的男子就是綽號「阿邦師」的知名拍賣主李正邦，而出面討債的張姓男子及6名友人，將阿邦師困於房內並施以掌摑，事後遭到警方帶回派出所偵訊，訊後移送至台北地檢署，檢方依妨害自由的罪名，讓7人以2至5萬元交保候傳。

據悉，雙方原本相約下午5時許，在君悅飯店的房間內談債務，對方帶著2千4百萬元執行命令，要阿邦師還錢雙方爆發拉扯，而阿邦師友人得知消息後，則報警處理解圍。

雙方原本是在君悅飯店內相談買賣精品，不料對方7人其實是手拿「2400萬」的債務證明要阿邦師還債，雙方因此發生糾紛，不過討債7人團不讓阿邦師離開，甚至還有掌摑的行為。

警方到場後，將現場所有人都帶回派出所製作筆錄，阿邦師還向警方表示臉頰有疼痛感。訊後將張男及6名友人依妨害自由的罪名，移送至台北地檢署，並請阿邦師到醫院驗傷。

移送時，張男表示只是單純商談債務，並大聲喊冤表示「阿邦師欠我們錢還要告我們，這是什麼道理？做賊的喊抓賊，我還要講什麼。」檢方訊後仍依妨害自由的罪名，諭令張男等7人的討債團，以2萬元至5萬元不等的金額交保候傳。

▲張男移送時大聲喊冤，表示阿邦師欠債證據確鑿，還報警抓人。（圖／記者趙永博攝）