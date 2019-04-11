清華將星計畫「女力報到」　建中、北一女菁英入列

▲清華大學2019學年首創的「將星計畫」3月底放榜，共錄取10名建中、雄中、北一女等頂尖高中畢業生。（圖／資料照）



記者陳凱力／新竹報導

清華大學2019學年首創的「將星計畫」3月底放榜，共錄取10名建中、雄中、北一女等頂尖高中畢業生，他們當中有不少來自軍人世家或受到曾任軍職的教官鼓勵，立志投身軍旅，期許自己未來能駕戰鬥機飛上天空，或在清華學習資工專業後加入國軍最新成立的資通電軍，成為新世代軍事領導人才。

清華學院學士班國防菁英學士組又稱「將星計畫」，是清華大學與國防部首度於今年辦理的單獨招生，錄取生在清華求學的4年期間學雜費全免，還可領每月1萬2千元生活費及每學期5千元的書籍費，畢業後投身軍旅。

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這項首創的招生方案吸引了全國許多頂尖高中生報考，他們首先得通過學測4科達52級分的成績門檻，提出體檢報告，完成智力測驗、國防測驗，並通過男生1600公尺、女生800公尺跑走的體適能檢測，最終還得通過清華大學評審委員面試方能脫穎而出。

▲建中生陳品年，祖輩涵蓋陸海空。（圖／清大提供，下同）

建中學生陳品年以第一志願錄取清華將星計畫的陸軍，陳品年來自軍人世家，爺爺當年任職海軍艦隊司令部，還曾赴美國西點軍校受訓，三位舅爺分別來自海軍陸戰隊、陸軍及空軍；他的表姊畢業於北一女，目前就讀國防大學心理系，可望以第一名的成績畢業。

陳品年說，因家族成員涵括海、陸、空三軍軍種，平日也常聽長輩們聊起服役甘苦及軍中軼事，令他對從軍之路產生憧憬。陳品年體格健壯，也是游泳好手，高一時曾代表建中游泳隊參加金門廈門海上泳渡賽，因被漁船纜繩纏住腳，割得鮮血淋漓，無法脫身，差點喪命，而與獎牌無緣。但他無論冬夏，始終勤泳不輟，也不擔心未來從軍後的體能操練。

陳品年的英文很好，對生科領域也有興趣，進入清華後，他將多方探索再選擇分流系所；未來進入軍中，也計畫申請接受飛行訓練，駕駛戰鬥機或戰鬥直昇機飛上天空。

▲雄中生蕭宇辰，父親鼓勵他從軍。

雄中學生蕭宇辰以第一志願錄取清華將星計畫的資通電軍。他也來自軍人家庭，父親與大伯都是陸軍。剛上高中時，他在父親的鼓勵之下，就有投身軍旅的想法，後來發現清華將星計畫讓他既能在大學階段自由地選擇及學習專業，畢業後又能在軍中發揮所學，因此全力準備報考清華。

蕭宇辰表示，他對化學很有興趣，進入清華後，計畫分流至材料系，研究高熵合 金等未來能應用於國防工業的尖端材料。至於選擇資通電軍，他認為這是國軍新成立的軍種，未來應很有發展潛力，也有機會應用在清華大學所學。蕭宇辰也嚮往飛上青天，未來進入軍中將申請接受飛行訓練，盼能駕駛阿帕契直升機。

▲港明女生賴羿萁，愛讀兵書擅跑步。

港明高中學生賴羿萁以第一志願錄取清華將星計畫海軍。她國、高中時擔任學校教官室志工，受到教官啟發，立下從軍的志向。賴羿萁說，影響她很深的一位教官是海軍，常在晚自習的休息時間，分享他任職於敦睦艦隊時，搭乘軍艦遠赴重洋、造訪許多台灣邦交國的故事，令她心生嚮往。為進一步了解海軍，她也曾報名參與「國防部菁英專案」，參訪高雄左營軍港，親自登上軍艦、了解軍艦的運作。

賴羿萁是跑步健將，曾獲校內8百公尺接力競賽第一名。她也喜歡閱讀，尤其是歷史文學、戰爭謀略方面的書籍，她對《孫子兵法》所述的：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」尤其印象深刻。

賴羿萁與姊姊是同卵雙胞胎，這令她對人類醫學知識產生濃厚興趣。進入清華後，她想分流至醫科系，希望能研究癌症、腫瘤及神經醫學。她期待，在未來的服役過程中，能對軍旅生活要承受的健康、精神問題有更深度探討。

▲北一女賴珈融，想成為女飛官。

北一女學生賴珈融以第一志願錄取清華將星計畫空軍。她曾讀過國內第一位戰鬥機女飛官的報導，忍不住在心中直讚「太帥了」！如果有機會，她也想突破一般升學的常軌，完成飛上天空的夢想，而清華大學的將星計畫正好滿足她對學術研究的興趣及成為飛官的職涯目標，還能夠減輕父母的負擔。

賴珈融是北一女旗隊成員，經常一整個上午揮舞著旗子與木槍在大太陽底下苦練，因此很有信心能達到軍隊的體能要求。由於對生物特別有興趣，未來進入清華後，她也想攻讀生物醫學領域，並選修程式設計及程式語言，如果條件許可，她還希望一路念到博士，把研發能力帶到軍中。

將星計畫重視動機、領導、溝通力

焦傳金指出，將星計畫的書審及面試很重視申請人的動機及企圖心，希望找到真正有心從軍的青年學子。令他慶幸的是，從最終錄取者的身上，都能看出從軍的強烈動機。

清華大學第一屆將星計畫正取名額共10名，包括4名資通電軍，及陸、海、空軍名額各2名，任一軍種皆可接受飛行官訓練。進入清華後，大一不分系，大二再依其興趣分流到電機、資工、材料、經濟、人社、教育等系。畢業後最少需服役5年（飛官則另有服役年限規定），以少尉任官，起薪近5萬元。