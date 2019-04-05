北京清大教授批習近平　遭校方撤職停課

▲許章潤去年發文一篇題為「我們當下的恐懼與期待」的文章批評北京當局。（合成圖／路透社、北京清華大學官網）

大陸中心／綜合報導

北京清華大學教授許章潤去年發文批評北京當局，不過卻在近日遭校方勒令停止教學和科研活動，並停止招生、免除一切職務。《紐約時報》報導提到，許章潤日前透過簡訊回應表示，「我不知道接下來他們會做什麼，我長期以來一直在為此做好心理準備，最壞的情況是，我最終可能會入獄。」

許章潤去年7月24日發表「我們當下的恐懼與期待」一文，批評北京當局突破了下列底線原則、倒行逆施，已然引發全民範圍一定程度的恐慌。他在文中還稱，「個人崇拜」亟需趕緊剎車、中國應恢復國家主席任期制等。

《紐約時報》報導提到，許章潤日前透過簡訊回應稱，幾名北京清華大學官員命令他停止所有的教學和科研工作，並稱打算減少他的薪資。許章潤坦言，「我不知道接下來他們會做什麼，我長期以來一直在為此做好心理準備，最壞的情況是，我最終可能會入獄。」

許章潤是北京清華大學教授，擁有西南政法大學學士、中國政法大學法學碩士、澳大利亞墨爾本大學法學博士等學位。他曾任清華大學法治與人權研究中心主任、《清華法學》主編等，主要研究領域為法理學西方法哲學憲政理論儒家人文主義與法學。