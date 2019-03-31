OLED點亮「上帝的部落」　長老介紹完隔天少一盞

▲▼周教授的團隊在「上帝的部落」司馬庫斯進行「無藍害照明認養計畫」，不過卻收到來信表示，跟遊客介紹完OLED路燈後，燈泡竟不翼而飛。（圖／翻攝周卓煇臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

由清華大學材料系教授周卓煇領軍的OLED照明研究團隊，成功研發無藍害類燭光OLED路燈，不僅天然又護眼，也因燈光柔和，不會吸引趨光性的昆蟲，減少對生態、昆蟲的負面影響。團隊也在「上帝的部落」司馬庫斯進行「無藍害照明認養計畫」，不過近日卻收到長老來信表示，跟遊客介紹完OLED路燈後，燈泡竟不翼而飛，部落和周卓煇教授也呼籲，仍希望「借」走的民眾趕快歸還，若真的十分喜歡，也可向OLED團隊訂購。



「上帝的部落」司馬庫斯是台灣最後一個電力到達的部落。當部落有電時，族人一開始在夜晚覺得越亮越好，因此增設不少路燈，但卻發現不少昆蟲死於日光燈下，不僅意外殘害無辜生命，也破壞了生態；如今部落也改用小燈並限時關燈，避免光線傷了昆蟲和生態。





周卓煇說，照明光源有高、低色溫區別，低色溫光色偏紅，常給人溫暖感覺，若用高色溫、光色偏藍的白光照明，長期不僅傷害眼睛，還會吸引趨光性的昆蟲；而類燭光OLED燈光柔和，不會吸引趨光性的昆蟲，進而免於傷害昆蟲，能兼顧部落照明，也可守護生態。2014年耶誕節前夕，清大教授周卓煇也在司馬庫斯啟動「無藍害照明認養計畫」，在部落生命樹木雕旁，點亮了首盞無藍害的燭光OLED路燈。



計畫預計放置120盞路燈，一盞路燈含連線路、安裝造價約2000元左右，由於成效良好，部落族人也認為需要換裝無藍害的燭光OLED燈才能避免傷害生態，部落內其他特色景點，也將擴大使用燭光OLED照明，藉此幫助降低山上的光害，同時也讓遊客能親身體驗無藍害、柔和的燭光OLED照明。



不過，認養計畫還在進行，周卓煇卻在23日接到部落長老傳來的消息，「上周六我向遊客解說，他們都非常的驚奇世界之光，結果隔天早上，少了一顆燈泡。」周卓煇說，雖目前不打算報警，但仍希望台灣的遊客要提升水準，不要看到好的就借走不還，若真的喜歡，應該上網採購，或者直接跟部落採買，不要「借」走不還。當地警方也表示，雖未接獲民眾報案，但已到場調查瞭解狀況。

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