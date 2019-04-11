江蘇化工產業拚瘦身「砍4000家公司」　2022年最多剩16％

▲響水爆炸案的核心現場。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

受到「321響水重大事故」的影響，大陸化工企業重點地區著手進行化工產業整頓。據《第一財經》報導，鹽城市4日徹底關閉響水化工園區，並依照江蘇省化工行業整治提升方案，提高市內化工園區、化工企業整治標準，支持各地建設「無化區」；而河南、山東與江西也分別祭出「限期改善、責令關閉」等策略。

江蘇省是大陸排名第二的化工大省，境內超過6000家化工企業，擁有53個化工園區，光是一項產業年收入就超過人民幣2兆元（約新台幣9.1兆元）。

江蘇省8日根據《江蘇省化工行業整治提升方案（徵求意見稿）》，丟出重磅炸彈，要求到2020年底，全省的化工產業數量減少到2000家；2022年，全省化工產業數量不得超過1000家。

該方案稱，將全力推動化工園區整治、改造、提升，對省內50個化工園區展開全面評價，按評價結果逐一淘汰，最後只留下20個左右。

▼大陸各省化工企業瘦身方案懶人包。（圖／ETtoday新聞雲繪製）



江蘇省省長吳政隆提到，要以壯士斷腕的決心打破「重化圍江」的現象，對長江乾支流兩側1公里內、環境敏感區域、城鎮人口密集區與園區外的化工產業進行整頓，「該停的堅決停、該關的堅決關、該搬的堅決搬」。

吳政隆提到，化工是基礎性產業，同時也是撐起江蘇省經濟的支柱，但也不能因此遍地化工，所以「不符合安全生產標準」的企業、園區必須關閉；環保標準未達標、技術落後的企業也必須淘汰。

據了解，2018年中國化工園區30強名單中，江蘇省有7家園區上榜，數量位居全國第一。無論是農藥、丙烯（可製造人工纖維、橡膠等物品）、丙烯酸、醋酸與乙醇等化工產品的方面，都是全國生產大頭。

江蘇省國民經濟和社會發展統計公報表示，2018年江蘇省淘汰許多水平落後、產能低下的化工企業至少1200家。

▼江蘇化工廠爆炸核心地帶爆炸點現巨大水坑。（圖／中新社）



除江蘇以外，江西、河南與山東等地也開始進行化工產業整治。江西省3日公開「中央環境保護督察『回頭看』」及「鄱陽湖水環境問題專項督察整改」方案，要求長期超標排放汙水的企業完善廢水處理設施。

河南省3日提出「嚴格控制產能嚴重過剩和『兩高』行業新增產能」，禁止鋼鐵、電解鋁、水泥、玻璃、傳統煤化工等企業新建或擴充產能，推動城市建成區「重汙染企業」搬遷、改造或關閉退出計畫。

而山東省政府也在9日確定，展開為期3個月的危險化學物、煤礦、非煤礦山等領域的安全生產專項執法檢查，包含涉及「硝化反應」的化工企業。去年以降，山東省政府共分3個梯次認定65家化工園區與7家專業化工園區，關閉了超過1500家化工企業。