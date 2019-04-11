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江蘇化工產業拚瘦身「砍4000家公司」　2022年最多剩16％

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▲▼航拍江蘇鹽城響水縣陳家港鎮江蘇天嘉宜化工有限公司爆炸核心現場。（圖／CFP）

▲響水爆炸案的核心現場。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

受到「321響水重大事故」的影響，大陸化工企業重點地區著手進行化工產業整頓。據《第一財經》報導，鹽城市4日徹底關閉響水化工園區，並依照江蘇省化工行業整治提升方案，提高市內化工園區、化工企業整治標準，支持各地建設「無化區」；而河南、山東與江西也分別祭出「限期改善、責令關閉」等策略。

江蘇省是大陸排名第二的化工大省，境內超過6000家化工企業，擁有53個化工園區，光是一項產業年收入就超過人民幣2兆元（約新台幣9.1兆元）。

江蘇省8日根據《江蘇省化工行業整治提升方案（徵求意見稿）》，丟出重磅炸彈，要求到2020年底，全省的化工產業數量減少到2000家；2022年，全省化工產業數量不得超過1000家。

該方案稱，將全力推動化工園區整治、改造、提升，對省內50個化工園區展開全面評價，按評價結果逐一淘汰，最後只留下20個左右。

▼大陸各省化工企業瘦身方案懶人包。（圖／ETtoday新聞雲繪製）

▲▼大陸各省化工企業瘦身方案懶人包。（圖／ETtoday新聞雲繪製）

江蘇省省長吳政隆提到，要以壯士斷腕的決心打破「重化圍江」的現象，對長江乾支流兩側1公里內、環境敏感區域、城鎮人口密集區與園區外的化工產業進行整頓，「該停的堅決停、該關的堅決關、該搬的堅決搬」。

吳政隆提到，化工是基礎性產業，同時也是撐起江蘇省經濟的支柱，但也不能因此遍地化工，所以「不符合安全生產標準」的企業、園區必須關閉；環保標準未達標、技術落後的企業也必須淘汰。

據了解，2018年中國化工園區30強名單中，江蘇省有7家園區上榜，數量位居全國第一。無論是農藥、丙烯（可製造人工纖維、橡膠等物品）、丙烯酸、醋酸與乙醇等化工產品的方面，都是全國生產大頭。

江蘇省國民經濟和社會發展統計公報表示，2018年江蘇省淘汰許多水平落後、產能低下的化工企業至少1200家。

▼江蘇化工廠爆炸核心地帶爆炸點現巨大水坑。（圖／中新社）

▲▼鹽城化工廠爆炸核心地帶爆炸點現巨大水坑。（圖／中新社）

除江蘇以外，江西、河南與山東等地也開始進行化工產業整治。江西省3日公開「中央環境保護督察『回頭看』」及「鄱陽湖水環境問題專項督察整改」方案，要求長期超標排放汙水的企業完善廢水處理設施。

河南省3日提出「嚴格控制產能嚴重過剩和『兩高』行業新增產能」，禁止鋼鐵、電解鋁、水泥、玻璃、傳統煤化工等企業新建或擴充產能，推動城市建成區「重汙染企業」搬遷、改造或關閉退出計畫。

而山東省政府也在9日確定，展開為期3個月的危險化學物、煤礦、非煤礦山等領域的安全生產專項執法檢查，包含涉及「硝化反應」的化工企業。去年以降，山東省政府共分3個梯次認定65家化工園區與7家專業化工園區，關閉了超過1500家化工企業。

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關鍵字：響水化工廠,江蘇,鄱陽湖,吳政隆,江蘇省化工行業整治提升方案,無化區

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