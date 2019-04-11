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莫迪拚連任！印度大選牽動中印關係　維持「政經分離」策略

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▲▼印度總理莫迪（左）和中國國家主席習近平（右）曾一同出席2016年金磚峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度總理莫迪（左）和中國國家主席習近平（右）出席2016年金磚峰會。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印度11日舉行「地表最大」國會選舉，9億選民耗費5周選出新執政黨，外界預測現任總理莫迪會以些微差距連任。除此之外，世界各國也相當關心，這次選舉是否會影響中國與印度的關係，自莫迪上任以來，對中國一直都採許「政經分離」的策略，儘管在中印邊界與巴基斯坦問題上，不斷發生零星衝突，但在經濟上卻有諸多合作。專家認為，不論莫迪是否連任，這個對中政策都會持續實行。

2017年中國與印度在邊界洞朗地區發生衝突，雙方互不相讓，情勢一度緊張，最後在「金磚五國峰會」前夕才握手言和。除此之外，中國與巴基斯坦的關係日漸親密，引發印度不安，就連夾在兩國間的尼泊爾，也成為雙方拉攏勢力的戰場。今年2月尼泊爾針對主要鐵路線路的建設計劃，決定採用與中國軌距相同的標準軌，此舉將使尼泊爾在經濟層面與中國的聯繫更緊密，也可能發揮牽制印度的作用。

中印邊界。（圖／CFP）

▲中印邊界。（圖／CFP）

不過中國與印度同屬金磚五國（BRICS）和上海合作組織成員，澳洲雪梨大學中印關係專家袁勁東向BBC表示，莫迪與中國在軟性議題，如氣候、經濟上合作，但只要涉及領土主權，則一律採取強硬態度。袁勁東也認為，中印兩國都不希望將爭吵升級成衝突，所以不論選後哪個政黨掌權，基本上不會改變對中政策，「這種缺乏信任的狀況，會讓雙方明白必須好好控制彼此的關係。」

今年莫迪不斷向外界展示印度的軍武實力，更在本月初出動12架幻象2000對巴基斯坦喀什米爾境內的激進組織進行「手術刀攻擊2.0」空襲行動。美國權威期刊《外交政策》分析，由於印度國會大選即將到來，印巴情勢升高讓印度總理莫迪（Narendra Modi）展現領導力、魄力和操作民族主義的機會。

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關鍵字：印度大選,Narendra Modi,中印邊界

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