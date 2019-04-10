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獨居男失聯3天　妻見「一隻手垂掛飄惡臭」才知他死在屋頂上

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▲手。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲家人看到一隻手臂垂掛下來，才發現林男死在屋頂上。示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

馬來西亞昨（9）日驚傳一起命案！62歲死者林秀強與妻兒分居，一人住在瓜拉古樓的海墘路民宅，但每日都會去探望妻兒的他卻忽然失聯3日，妻子焦急四處找尋後驚見，屋頂上有隻手臂懸掛下來，還飄散著惡臭。警方到場處理，證實林男已死在屋頂，研判是要修補屋頂，卻不知何故猝死。目前已將屍體送至醫院解剖，以了解真正死因。

▲▼馬來西亞華裔男子林秀強上樓修補屋頂後失聯3日，家人看到手臂懸掛下來才發現林男死在屋頂上。（圖／翻攝自《中國報》）

▲死者馬來西亞華裔男子林秀強。（圖／翻攝自《中國報》）

據馬來西亞《中國報》報導，58歲的妻子許瑞華表示，丈夫生前是退休修船員，兩人分居已久，但對方每日都會來看望她和小孩，不過自上周六（6日）後，便再也沒有來過，打手機也沒接，家人四處找尋卻始終未果。

直到許妻9日一早前往林男獨居的海墘路民宅，卻聞到一股不尋常的惡臭，幾經找尋後，竟驚見一隻手臂從屋頂吊掛下來，嚇得她連忙報警。警消到場後攀上屋頂後，發現屋頂上有具屍體，小心翼翼抬下讓家屬確認，證實正是失聯多日的林男。

▲▼馬來西亞華裔男子林秀強上樓修補屋頂後失聯3日，家人看到手臂懸掛下來才發現林男死在屋頂上。（圖／翻攝自《中國報》）

▲▼警消到場後將遺體移下來，才確認死者正是失聯多日的林男。（圖／翻攝自《中國報》）

▲▼馬來西亞華裔男子林秀強上樓修補屋頂後失聯3日，家人看到手臂懸掛下來才發現林男死在屋頂上。（圖／翻攝自《中國報》）

家屬表示，林男生前患有高血壓及心臟病，懷疑可能是為了修補屋頂爬上樓，卻因心臟病發而猝死喪命。當地警方則表示，目前此案已進入調查階段，遺體已被送往醫院太平間準備進行解剖，找尋林男真正死因。

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關鍵字：馬來西亞,東南亞要聞

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