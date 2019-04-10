內部可容納紐約市區！越南山水洞藏暗河系統　公認世界最大洞穴

▲英國探險隊越南知名觀光景點山水洞水面下發現暗河系統。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

英國探險隊近期探勘位在越南廣平省風芽格邦國家公園，其中一處被視為全世界最大洞穴的著名觀光景點「山水洞」（Son Doong），發現在洞內水面60公尺深處還隱藏一個暗河系統，意味著這個洞窟可能比過去想像的還要大。

綜合外媒報導，山水洞又名韓松洞，位在越南廣平省風芽格邦國家公園，最早在1991年被當地人發現，2009年英國洞穴研究學會進入洞穴內考察，發現全長近5公里，最高處約200公尺，寬則有150公尺，推論約在200萬到500萬年前形成。

報導指出，該洞穴內部空間之大幾乎可以容納紐約市區，而英國洞穴研究學會持續深入探勘，發現在洞穴水面60公尺深處還隱藏著一個暗河系統，估計深度可能達到120公尺，不過因為當時氣瓶設備不足，只能下潛到77公尺深處，尚未抵達底部，也還沒找到暗河通往何處。

山水洞於2010年被承認是全世界最大洞穴，當地政府當年也對外開放，允許遊客參觀部分地區，其中洞內大量的鐘乳石和石筍是最吸引人的特色之一。探險隊在記者會中表示，洞穴水面底下還有另一個世界，可能隱藏更多無法想像的東西，預計明年將繼續下潛探勘。目前探勘山水洞仍以科學研究為主要目的，至於是否將以旅遊形式開放水下探險，仍需專家與官方進一步討論後才能確定。