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影／找回丟失包包「裡面竟多9000元」...她秒爆哭　背後原因超暖！

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 大陸中心／綜合報導

河南鄭州一名30歲女失主日前將包包弄丟在公車上，沒想到7日順利尋回時，竟發現裡面多了2000元人民幣（台幣約9184元，下同）；事後才發現，原來是媽媽在出門時偷偷塞了進去，她知道真相後當場爆哭。

▲找回丟失包包「裡面竟多9000元」...她秒爆哭　背後原因超暖！（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲知道是媽媽偷偷將錢塞到包包裡，她崩潰大哭。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

綜合陸媒報導，當時這名30歲女失主因在車上睡著，不小心做過了站，所以才急急忙忙下車，忘記將包包帶下。鄭州市「公共交通總公司二公司」一位司機7日撿到一個黑色包包，再經過調度員的仔細檢查後，發現裡面有3000元現金（台幣約13776元，下同），以及一些換洗衣物和記事本。

調度員也透過記事本上的電話連絡到失主，但對方卻堅稱「裡面只有2000元人民幣」；當時雙方都感到十分疑惑。事後，女失主打電話回家，一問之下才知道，原來是媽媽塞進去的，瞬間流下眼淚。

▲找回丟失包包「裡面竟多9000元」...她秒爆哭　背後原因超暖！（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲當時女失主因為睡過頭才匆忙下車。

據悉，這名女失主今年30多歲，已有了自己的孩子，也不希望跟家人伸手拿錢；她的媽媽因為擔心女兒生活壓力大，所以才說了一個愛的謊言，騙說自己只放了1000元（台幣約4592元）。

影片曝光後，這背後原因感動許多網友，「世上只有媽媽好」、「母愛偉大」、「想哭」、「鼻酸，希望天下父母都能健健康康」、「這讓我想到之前媽媽來看我，臨走把現金都掏出來給我，在回去的路上我哭到崩潰」、「好媽媽」、「我媽也是，總是怕我餓著了」。

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關鍵字：包包,,弄丟,失主,公車,,爆哭

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