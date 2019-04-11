樂高玩具開賣「瞬間秒殺」！900片賣899…網急炸：兒童節過了還搶光

▲美式賣場好市多（Costco）出現限時開搶的樂高玩具套組。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」臉書）

生活中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多且價格親民，民眾常在網路上討論超值商品。最近民眾透過網路消息得知，好市多這兩天出現限時開搶的樂高玩具套組，900片裝，售價僅899元，一開賣瞬間搶光，網友們紛紛在臉書上詢問到底還有哪家分店有存貨，還有人在其他分店看到有民眾的購物車上擺了好幾箱秒殺，銷售狀況超級驚人。

「今天去都沒看到！」民眾在DM上看到開賣消息，紛紛在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」開串表示，想前往好市多購買「LEGO樂高歡樂創意顆粒套裝」、「LEGO樂高城市系列」等玩具，然後自3月底、兒童節至今，去了台北中和店、內湖店都沒看到，也不知何時才會到貨。

請繼續往下閱讀...

不過有網友表示，台南店和中壢店都還有，店員有補貨；也有台北網友表示北投店還有，不過汐止不到下午已全部掃空。根據好市多表示，這幾天店內將不定期補貨，但是確切時間未定，民眾若前往購買仍需要碰碰運氣。

據了解，許多民眾在網路上得知好市多開賣消息就前往購買，卻秒殺一空；而蝦皮拍賣販售此款玩具售價約969元，不含運費就比好市多貴70元，雖然兩者都比網路代購還要便宜。

網友們在臉書社團紛紛討論：「去了台中店也沒看到佩佩豬」、「中和店極少有商品領先其他門市先上架的」、「有問客服$899但是都說還沒到貨」、「官網線上購物和現場是不同通路哦～我打去問客服說的，直接線上訂購比較快」、「樂高我看到三組不同的，但是沒有上面黃色盒裝的那種」。

還有網友表示：「兒童節都過了貨還沒來也太誇張，Costco回答要進口可能在海關船期比較慢，何時確定能到也沒能知道」、「打去客服一開口樂高，她就知道我要問什麼了，該不會到時候一進貨，就被代購掃光了吧」、「剛剛詢問客服，整個大台北都賣完了沒貨」、「剛去電詢問，目前顆粒套裝已經進貨，另一款尚未進貨……部分門市已售罄了」。