　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樂高玩具開賣「瞬間秒殺」！900片賣899…網急炸：兒童節過了還搶光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲美式賣場好市多（Costco）出現限時開搶的樂高玩具套組。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」臉書）

▲美式賣場好市多（Costco）出現限時開搶的樂高玩具套組。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」臉書）

生活中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多且價格親民，民眾常在網路上討論超值商品。最近民眾透過網路消息得知，好市多這兩天出現限時開搶的樂高玩具套組，900片裝，售價僅899元，一開賣瞬間搶光，網友們紛紛在臉書上詢問到底還有哪家分店有存貨，還有人在其他分店看到有民眾的購物車上擺了好幾箱秒殺，銷售狀況超級驚人。

「今天去都沒看到！」民眾在DM上看到開賣消息，紛紛在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」開串表示，想前往好市多購買「LEGO樂高歡樂創意顆粒套裝」、「LEGO樂高城市系列」等玩具，然後自3月底、兒童節至今，去了台北中和店、內湖店都沒看到，也不知何時才會到貨。

請繼續往下閱讀...

不過有網友表示，台南店和中壢店都還有，店員有補貨；也有台北網友表示北投店還有，不過汐止不到下午已全部掃空。根據好市多表示，這幾天店內將不定期補貨，但是確切時間未定，民眾若前往購買仍需要碰碰運氣。

據了解，許多民眾在網路上得知好市多開賣消息就前往購買，卻秒殺一空；而蝦皮拍賣販售此款玩具售價約969元，不含運費就比好市多貴70元，雖然兩者都比網路代購還要便宜。

網友們在臉書社團紛紛討論：「去了台中店也沒看到佩佩豬」、「中和店極少有商品領先其他門市先上架的」、「有問客服$899但是都說還沒到貨」、「官網線上購物和現場是不同通路哦～我打去問客服說的，直接線上訂購比較快」、「樂高我看到三組不同的，但是沒有上面黃色盒裝的那種」。

還有網友表示：「兒童節都過了貨還沒來也太誇張，Costco回答要進口可能在海關船期比較慢，何時確定能到也沒能知道」、「打去客服一開口樂高，她就知道我要問什麼了，該不會到時候一進貨，就被代購掃光了吧」、「剛剛詢問客服，整個大台北都賣完了沒貨」、「剛去電詢問，目前顆粒套裝已經進貨，另一款尚未進貨……部分門市已售罄了」。

ET快訊
吃牛排求男友拍照！她被特寫「T恤撐爆」掉出螢幕　一看照片傻了
比10歲弟大得多的哥幾歲？小學題目讓家長老師戰翻
快訊／英國脫歐獲准「延期至10月底」　歐盟將於6月審查此決定

關鍵字：好市多,Costco,樂高,玩具,佩佩豬

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

樂高玩具開賣「瞬間秒殺」！900片賣899…網急炸：兒童節過了還搶光

北台高溫驟降10度！　午後有雨「連7天濕涼」

快訊／04:26花蓮3.4地震　「睡夢中一晃」最大震度4級

影／台天文學家窩格陵蘭極地！拍黑洞的望遠鏡3座中研院團隊負責

影／台灣領先全世界！中研院「黑洞觀測推手」照片曝光　全比ＯＯ手勢

快訊／史上第一張黑洞照！總統也來看了　Discovery驚「我看到…甜甜圈？」

快訊／就是現在！人類史上第一張「黑洞照片」曝光

快訊／人類史上第一張「黑洞照片」曝光　全球6城市同步直播

「貴妃荔枝」、「孔融奉梨」新上市！跟著古人喝起來

六輕不重視工安體檢！環團怒聲明：請政府、台塑保障居民3大權

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

樂高玩具開賣「瞬間秒殺」！900片賣899…網急炸：兒童節過了還搶光

北台高溫驟降10度！　午後有雨「連7天濕涼」

快訊／04:26花蓮3.4地震　「睡夢中一晃」最大震度4級

影／台天文學家窩格陵蘭極地！拍黑洞的望遠鏡3座中研院團隊負責

影／台灣領先全世界！中研院「黑洞觀測推手」照片曝光　全比ＯＯ手勢

快訊／史上第一張黑洞照！總統也來看了　Discovery驚「我看到…甜甜圈？」

快訊／就是現在！人類史上第一張「黑洞照片」曝光

快訊／人類史上第一張「黑洞照片」曝光　全球6城市同步直播

「貴妃荔枝」、「孔融奉梨」新上市！跟著古人喝起來

六輕不重視工安體檢！環團怒聲明：請政府、台塑保障居民3大權

整形母女檔「撒240萬挖臉封唇」　女兒18歲就跟包養爸狂戰賺錢！

三星發表「翻轉鏡頭」新機　Galaxy A80帶來嶄新大螢幕體驗

新莊中正路騎士自摔…大片血漬流路面　傷重不治

官司6年祖厝沒了！老農拆房前裹「詛咒白布」自殺：動我冤魂就找誰

Lexus 「豪華MPV」要來了！LM預告曝光鎖定亞洲多金買家

從首爾時裝周看下季潮流　迷你腰包捲土重來、ALL BLACK經典不敗

甲狀腺結節變大？變不見？變惡性？三大問題一次滿足！

小南門商標戰豆花慘輸乾麵　禁用「城門圖＋3個字」再賠127萬

高雄殯葬名人「邦哥」百萬賓士被砸！3醉少亂棒毀車　火大怒嗆警：不然是怎樣

樂高玩具開賣「瞬間秒殺」！900片賣899…網急炸：兒童節過了還搶光

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

生活熱門新聞

老公月薪4萬　幼稚園學費18...

快儲水！台中12日晚上10點起..

人類史上第一張「黑洞照片」曝光

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一..

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

24歲月光族上兵問要不要續簽　..

超商店員喊「欸699」　她無言..

最新預報「各地降雨時間點」出爐

人類史上第一張「黑洞照片」曝光

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵..

即／第一張黑洞照！蔡英文、黃偉..

中華郵政、全家合推「便利包店到..

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實..

台灣領先全世界！中研院「黑洞觀..

更多熱門

相關新聞

LEGO擊敗Apple成超級品牌榜首

各位朋友應該有看過許多排行榜，像是最有價值的品牌或是最賺錢的公司等，而美國科技公司Apple（蘋果）常常位於榜單的第一名，不過，根據英國公佈的資料，英國10大消費者超級品牌的第一名，竟然不是Apple，而是LEGO（樂高），到底為什麼Apple會被超越？下面就帶各位介紹。

好市多田螺罐頭附贈空殼　行家解惑了

好市多牡蠣肥美分量多　網讚爆

車被擋住！她大驚好市多無廣播服務

「好市多薯條」強勢回歸！1包4kg只要285元

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開洋裝偷情

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女一身體液求員警擦拭…

手機永遠靜音的4大星座！

阿伯吼「這是博愛座」　正義哥飆罵：你是在靠X

人類史上第一張「黑洞照片」曝光

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

男下體爆長「花狀腫瘤」！醫傻：末期了

即／選總統？廖達琪：韓國瑜說NO

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面