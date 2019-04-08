豐田霸車道擋路！她大驚好市多無「廣播服務」　眼尖網戳盲點打臉...戰翻

▲ 黑車直接大喇喇停在車道，擋住一排車子 。（圖／翻攝自好市多消費經驗分享區）

網搜小組／綜合報導

有位女網友日前在中壢好市多購物完後，發現停車場有輛黑車直接橫擋在她的車頭前，讓她無法移車。她隨後回到賣場尋求廣播協助，才知道好市多並沒有提供廣播的服務，讓她只好慢慢自己尋人。貼文一出，許多人對於「沒有廣播」這件事不以為然，但也有眼尖網友反過來質疑原po是否違規在先，引起報復，掀起一番熱議。

一名女網友昨（7日）在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文抱怨，她表示購物完要離開賣場時，發現有一輛黑色Toyota直接擋在一排車格前面，車上也空無一人，讓她的白車無法駛出。隨後她回到賣場內，想請工作人員廣播車牌號碼尋人，但是好市多卻表示他們沒有這樣的服務，最後她只能自己在賣場裡喊車牌號碼找車主，大嘆「真是學了一課」。

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網友看到黑車誇張的行徑都憤怒表示，「超爛的人，好自私」、「垃圾車不用遮車牌啊」、「真是無恥沒水準到爆炸呀」、「好市多沒廣播，但是有推高機呀」。另外也有許多人長知識，回想起來好像真的沒聽過好市多廣播的印象。上網一搜尋，也發現許多人都遇過類似情況，無論是高雄或是台中賣場，員工都表示沒有廣播系統；至於很多人關心的火災警報，應和一般廣播屬不同系統。

不過也有人眼尖發現，原po的車停在親子車位上，好奇會不會是因為沒有親子停車證，Toyota車主權益受損，才故意做出此舉。對此原po表示自己的確有6歲以下的孩子，不過沒有停車證，經過網友提醒會去申請，依照規定停放車輛。

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