聽廣播死囚用橡皮筋自縊　無業男仿效用電線勒斃老母被訴

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突發中心／新北報導

新北市患有思覺失調症的無業宋姓男子，覺得長期照顧臥病在床的母親很疲憊，又正巧聽到廣播新聞報導看守所有死囚用橡皮筋自縊，竟模仿其手法用電器延長線活活勒斃母親。新北地檢署10日依殺害直系血親尊親屬罪將宋男起訴。

▲新北三峽一名宋姓男子覺得照顧長期臥長的母親很累，用電器延長線勒斃母親 。（圖／記者郭世賢、陳豐德翻攝）

檢警調查，宋男平時無工作患有思覺失調症，治療有20多年，原本與妹妹一起照顧母親（76歲），但2018年10月妹妹開始上班後，母親便由宋男獨自照顧，而妹妹則承諾每半個月給他3千元照顧費；未料，2019年1月19日晚上9時許，宋男覺得照顧臥病在床的老母很累，且常與她起口角爭執，提前與妹妹討照顧費又遭拒，正巧聽到廣播「死囚橡皮筋自縊」的報導，便起了殺母念頭，竟狠心用延長線將老母勒斃。

▲宋男用電器延長線弒母 。（圖／記者郭世賢、陳豐德翻攝）

宋男用電線活活勒死母親後，在2樓的妹妹跑下來發現母親身亡趕緊報警，宋男則在客廳異常冷靜等待員警到場，沉默不發一語，而他的大姊從新竹回到家中協助處理後事，不敢相信弟弟會狠心殺母，並透露母親生下4女3男，宋男排行老二，這一年來都是由宋男照顧母親。

宋男被逮後，向檢方辯稱因母親長年臥病在床，不忍母親辛苦才痛下毒手，還說自己有情緒不穩的疾病，思緒混亂；然而檢方認為，宋男雖領有身心障礙手冊，卻能交代行兇過程及細節，還能學死囚橡皮筋套脖自縊的手法，檢方認為他犯案當下意識清楚，因此未採信其說法，依殺害直系血親尊親屬罪將宋男起訴。

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