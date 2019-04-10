華融醜聞又一爆！黃新妻：他有60位情人還不斷嫖妓

▲中國華融大廈（圖／記者張一中攝）

大陸中心／綜合報導

中國華融資產管理股份有限公司發展研究部高級經理黃新妻子萬莉莉8日爆料，黃新不但擁有60多位情人、時常以人民幣3000元（約新台幣13780元）的代價嫖妓，還有多處非法所得房產、人頭公司。萬莉莉說到，黃新曾經利用職務之便與外商勾結，貪汙15萬美金（約462萬新台幣）。

萬莉莉說明，黃新是孫政才的機要秘書、賴小民的小弟，曾利用其二姊與四姊的名義非法購買房產。此外，她說明，黃新還以二姊、四姊及外甥的名字當作人頭，開設多家公司並直接參與經營。

萬莉莉舉報稱，黃新以其二姐黃玉潔的兒子陳靂的名義開辦的公司有四間，分別是：重慶市錦鑫源生態農業開發有限責任公司，黃新持股51%；內蒙古三德農業科技有限公司，黃新佔股50.01%；重慶博德恒樂旅遊發展有限公司，黃新佔股51%；北京市盛世宏韜投資管理有限公司，黃新佔股100%。對此，陳靂稱，黃新沒有佔任何股份，也沒有擔任任何職務。舉報內容都不屬實。

▼萬莉莉舉報丈夫黃新貪汙、嫖妓。（圖／翻攝自新京報）

萬莉莉表示，黃新2016年曾利用職務之便盜取中國華融的公章，與外商簽訂合約，貪汙15萬美金，並透過香港的聯名帳戶轉到國內消費，對中國華融造成「極其惡劣的影響」。

萬莉莉提到，黃新曾多次威脅她，不能把這些事情說出去，還模仿她的字跡在朋友圈發布「道歉信」來圓「妻子的舉報是假的」這個謊言。

萬莉莉說明，這些話已經到中國華融紀委做過筆錄，「我懇請中國華融紀委財政部紀委、中紀委領導盡快處理黃新，為國除害。」

據《澎湃新聞》報導，中國華融9日晚間回應，公司黨委、紀委高度重是關於公司員工黃新個人問題的舉報，收到相關線索後，立刻展開查核工作，且多次向舉報人、被舉報人了解相關情況。中國華融回應，目前核查工作正在進行，倘若屬實，公司將依規定嚴肅處理，絕不姑息，對違法違規違紀問題採「零容忍」態度。