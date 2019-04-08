幫開巧克力餅乾！尿布弟孝順餵爸「吃一塊」　網崩潰笑瘋：簡直完美謀劃

▲小朋友的便便有時候會不小心從尿布掉出來。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

現在的小孩都很聰明，從小就會設陷阱釣老爸！一位女網友在臉書上分享老公「差點吃到兒子大便」的趣事，讓先生從此以後對巧克力都產生陰影。網友們看完也紛紛笑歪，大讚兒子「套路很深」，「簡直是一場謀劃哈哈哈」、「從小就這麼厲害」。

一位媽媽傻眼地在臉書「爆廢公社二館」中發文，她表示老公一下班回家，小兒子就拿了一包巧克力碎片餅乾要爸爸打開，老公吃到一半時，兒子突然拿了一小塊「餅乾」要餵給爸爸吃。正當老公準備吃下去時，才驚覺這塊黑色餅乾其實是「大便」，讓夫妻兩人當場嚇歪！

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原po表示，還好先生當時有先聞到奇怪的味道，否則大便的顏色、形狀都和餅乾很類似，差點就要直接吃進嘴裡。老公事後還無奈表示，「兒子真孝順，餵他老爸吃屎。」他也表示以後兒子餵他吃東西都要很小心，隨後才趕緊把小鬼抓去洗屁股。

▲ 兒子餵爸爸吃屎 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

這則貼文至今已吸引了7千多名網友按讚，大家都笑噴表示，「這簡直是一場謀劃哈哈哈哈哈哈」、「大好便便等老爸上鉤～哎呀差點就騙到了」、「從小就知道衝康老爸，厲害哦！」、「以後吃巧克力餅乾都有陰影了」、「真的是呷賽了」、「好好笑，小孩什麼出頭（把戲）都有，就是這麼可愛」、「希望我兒子也能餵他爸爸吃一下大便」。

另外也有位媽媽回憶道，之前兩個兒子自己在玩黏土時，弟弟的大便不小心從尿布裡掉出來，但由於年紀小、還不太會表達，天真的哥哥撿到大便就當成黏土一直捏，事後還跑去問媽媽說「黏土怎麼怪怪的」，讓老媽哭笑不得。

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