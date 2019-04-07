買二手名牌！他稱「住院癌女想要」...悲情牌狂殺3折　賣家婉拒劇情神轉

▲ 愛馬仕手環示意圖 。（圖／翻攝自購物網站）

網搜小組／綜合報導

買家在網路上購買二手商品殺價很常見，但是為了便宜而拿子孫撒謊實在是過於誇張。一名網友就在臉書分享自己遇到的奇葩買家，為了折價大打悲情牌，最後不被領情還惱羞「拆自己台」耍狠。貼文一出讓上千名網友都笑瘋，好奇手環到底有什麼魔力，竟能讓一個人精神分裂。

「清明時節鬼紛紛？」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，自己有一只愛馬仕（HERMÈS）的粉色手環，但因為工作的關係很少戴，總共約使用10次而已，物品還很新，決定出售賣給有緣人。之後有位買家現身詢價想購買，原po表示全新的正品在網路上都還要2萬多，自己則是賣4800元，這時對方卻表示「得了癌症的女兒很想要」，希望用1500元買到，讓女兒開心。

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不過原po認為殺得太低了，自己最低只能接受到4000元，對方卻一再打悲情牌表示身上只有2000塊，還說「我女兒真的很想要，她病很重，一直住院。」但原po還是無法接受，只好請對方另尋賣家。

▲ 買家買愛馬仕手環，為殺價打悲情牌 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

沒想到這時劇情大逆轉，買家眼見悲情牌無效就「改打威脅牌」，惱羞表示「幹，要不要賣一句話啦！我沒有女兒啦！我自己要戴的，2000賣給我，不要講那麼多，妳都戴過了，我要買算給你面子，妳不賣試試看。」讓原po看傻了眼。

▲ 買家見悲情牌無效，立刻拆台耍狠 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

奇葩貼文一出，網友們紛紛湧入留言，「好想看看是怎樣的人，這輩子沒見過」、「今日最好笑」、「這手環到底有什麼魔力可以讓人瘋成這樣」、「他沒那個屁股買什麼名牌啦，扯爆，還撒謊」、「你敢賣他試試看」、「2000去買仿的還有剩啦」、「笑到披薩噴出來了啦」、「不賣馬上精神分裂了」。

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