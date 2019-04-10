　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

95萬員警追捕！南韓「傳奇神偷」花4個月越獄　盜9億濟貧被視為英雄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲


▲ 申昌源在育中撰寫的自傳提到，是童年學校的陰影，導致他一步步走想向犯罪的道路的 。（圖／翻攝自微博「知世-搜狐」）

國際中心／綜合報導

「要是我小學的時候，有任何一位老師願意摸摸我的頭，告訴我說『你是個好孩子』，或許我就不會走到現在這一步了。」這是韓國歷史上最著名的盜賊─申昌源（신창원 音譯），在他的自傳《907天的告白》中寫下的一段話。「越獄成功」、「盜走9億救助弱勢」、「95萬名員警對他展開追捕行動」...申昌源傳奇的人生經歷，讓他成為年輕人心目中的「另類英雄」，他在獄中撰寫的自傳內容，也在最近於網路上再度引起話題。

據《每日頭條》報導，1989年申昌源與3名同伴在漢城（現在的首爾）一間文具店搶劫，過程中不慎造成老闆喪命，身為「強盜殺人案」的共犯，他被判處無期徒刑，從漢城監獄被送往釜山監獄。本來等待他的是遙遙無期的刑期，不過他卻悄悄展開了「越獄計畫」。

某天上午他勞動完後，偷偷在鞋子裡藏了一把小型鋸子，帶回牢房中，接著在每天晚上6點到8點監獄播放廣播時，跑進廁所，花20分鐘的時間拿鋸子輕輕的鋸著廁所窗戶的欄杆。為了不被獄方人員察覺，他每天就鋸一點點，鋸開的部分再用口香糖黏住，就這樣持續了4個多月，終於將窗戶的其中2根欄杆鋸斷。而為了讓自己的身體能從這2根欄杆之間的縫隙鑽過去，申昌源拼命減肥，最後成功瘦了15公斤。一天晚上，他在獄方人員完全沒有留意到的情況下，只花了1個半小時的時間，就成功從廁所窗戶越獄成功。


▲ 申昌源花了4個月的時間，從監獄廁所窗戶越獄成功。（圖／翻攝自微博「知世-搜狐」）

逃到漢城後，因為自己逃犯的身分，申昌源根本無法找到一份正式的工作，為了養活自己，他決定再度重操舊業，繼續做一名竊賊，不過原則是「只挑有錢人家下手」。逃亡在外的2年內，他一共偷得9億8000多萬韓元（約新台幣2600萬），不但讓自己衣食無虞，還捐贈給養老院、孤兒院及弱勢族群，因此被冠上「當代洪吉童」（韓國歷史一位劫富濟貧的山賊）的稱號。

此外，他還交了6任女友，並用自己偷來的錢為這些女孩們買名牌包包、衣服，甚至是房子，出手相當闊綽，對女友們又呵護有加，因此沒有任何一位女友向警方通報申昌源的行蹤，還主動提供自己的住所供他躲藏。

韓國警方為了抓住申昌源，不惜大出動多達95萬名警力，深入大街小巷甚至地下水道搜尋，不過在女友們與那些曾受過申昌源幫助的人的暗中協助下，警方很長一段時間都沒有發現他的蹤跡，直到1999年7月，在一名維修工的通報下，警方迅速包圍申昌源藏匿的公寓，最後才將他逮捕。

有趣的是，由於他被逮捕時的畫面在電視不斷的對全國放送下，導致當時他身上所穿的一件花色貼身休閒上衣意外爆紅，詢問度超高，馬上就賣到缺貨。

▲▼ 申昌源被逮捕時，身上穿的花上衣意外成為暢銷單品 。（圖／翻攝自微博「知世-搜狐」）

▲ 申昌源被逮捕時，身上穿的花色上衣意外成為暢銷單品 。（圖／翻攝自微博「知世-搜狐」）

再度被捕後，申昌源被判處22年6個月的有期徒刑，目前已經50幾歲的他仍然還在監獄服刑。他在獄中考上大學，主修法律，並在1999年於獄中出版了自傳《907天的告白》，內容提到他小時候家境貧困，母親在他8歲時因肺癌去世，父親則是經常酗酒打人。

在「捐獻給學校的錢越多，越受到老師疼愛」的隱形教育體制下，連學費都難以負擔的申昌源經常成為校方的羞辱對象，甚至有老師曾對他說過「沒錢你就不要想來上學！快點滾出去！」

申昌源在自傳中提到，正是因為這樣的童年陰影，最終迫使他一步步走向犯罪的道路，「是這個社會與教育的制度，製造出了像我這樣的罪犯，為了不要再有下一個罪犯產生，希望社會和家庭能夠給予問題少年更多一點的關愛。」

ET快訊
被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女滿臉體液報案哭求警幫她擦
95萬員警追捕！南韓「傳奇神偷」花4個月越獄盜9億濟貧
中天「文旦丟水庫超過200萬噸」未查證　NCC再罰100萬
吃這東西調經6年！大牙被醫告知「子宮沒在工作了」

關鍵字：申昌源,傳奇神偷,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

妻子是7.4倍！　南韓雙薪家庭丈夫每天僅花17分鐘做家事

這顆行星可裝下「32萬顆地球」！　250顆木星才夠跟它比

女司機踩錯油門暴衝闖進健身房　跑步男慘被撞「高速往後飛」

95萬員警追捕！南韓「傳奇神偷」花4個月越獄　盜9億濟貧被視為英雄

獨居男失聯3天　妻見「一隻手垂掛飄惡臭」才知他死在屋頂上

聯合國：英脫歐讓歐盟一團亂　美中卻漁翁得利…中國出口額可增3000億

喝醉強拉10年好友進廁所性侵　水電工反遭一口咬爆舌頭噴血

載乘客去機場！Uber司機速返「叫車地點」…潛入住宅搬光家具　屋主哭了

護理師癌末自爆「調包5000嬰兒」　委員會查出神秘結果：沒這人

超過「賞味期」全丟垃圾桶！英國1年丟掉7.2億顆蛋價值56億

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

妻子是7.4倍！　南韓雙薪家庭丈夫每天僅花17分鐘做家事

這顆行星可裝下「32萬顆地球」！　250顆木星才夠跟它比

女司機踩錯油門暴衝闖進健身房　跑步男慘被撞「高速往後飛」

95萬員警追捕！南韓「傳奇神偷」花4個月越獄　盜9億濟貧被視為英雄

獨居男失聯3天　妻見「一隻手垂掛飄惡臭」才知他死在屋頂上

聯合國：英脫歐讓歐盟一團亂　美中卻漁翁得利…中國出口額可增3000億

喝醉強拉10年好友進廁所性侵　水電工反遭一口咬爆舌頭噴血

載乘客去機場！Uber司機速返「叫車地點」…潛入住宅搬光家具　屋主哭了

護理師癌末自爆「調包5000嬰兒」　委員會查出神秘結果：沒這人

超過「賞味期」全丟垃圾桶！英國1年丟掉7.2億顆蛋價值56億

半夜睡覺「隔壁床男孩伸手進來」　Lara驚醒：他在摸我！

謝金河／又是獨董惹禍了？

4外商加碼投資台灣　蔡英文「堅持走與中國不同的路」

莎莎挖坑問送命題…「學姐」黃瀞瑩曝：每天被柯P惹火

萬華公宅開箱　不是河景就是綠景　CP值超高

紅姬緣椿象「密集噁照曝光」爬滿行道樹！網狂掉雞皮　景觀處：別撲殺

台北米其林／三星頤宮新增侍茶師　座位減1/4、人力多1倍

走不出空難陰霾　波音737 MAX訂單3月掛蛋

高雄市前鎮區80歲老翁　流落百公里外三地門「過程一片空白」

阿邦師飯店內遭毆2小時掉5牙　竹聯「神經祥」：有支付命令

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

國際熱門新聞

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑..

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

放屁狂憋　循環後從嘴巴跑出噁爆

12歲貧童趴路燈下苦讀：我想當..

99歲婦女器官全顛倒　醫：通常..

驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾..

男高生被159女包圍！哀傷嘆：..

保母餵吃蘋果泥！　男嬰昏迷猝死

全球首創「同意保險套」！2人4..

翻到未婚妻「處女膜修補單」　男..

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

日本F-35A夜航　起飛30分..

即／日本自衛隊F-35戰機外海..

18歲少年愛上好友媽　瞬間變繼..

更多熱門

相關新聞

韓亞航空班機爆胎　機上有117人

南韓第二大航空公司韓亞航空（Asiana Airlines）一架班機驚傳爆胎事故，當地時間9日上午10時30分（台灣時間9時30分），自首爾金浦國際機場飛抵光州機場的OZ8703班機降落在東側跑道上，滑行至近跑道盡頭時，前輪突然爆胎，造成當天預計起降光州機場的29航班全數更改行程。

日軍F-35A消失　岩屋毅：海上零件是墜落之物

天皇苦惱退休生活　友：改練桌球

男高生被159女包圍！哀傷嘆：超邊緣

即／日本自衛隊F-35戰機外海失聯

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

手機永遠靜音的4大星座！

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

超商店員喊「欸699」　她無言：全部人轉頭看

200億白富美起底　戀愛10年結婚2年玩完

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面