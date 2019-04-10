95萬員警追捕！南韓「傳奇神偷」花4個月越獄　盜9億濟貧被視為英雄





▲ 申昌源在育中撰寫的自傳提到，是童年學校的陰影，導致他一步步走想向犯罪的道路的 。（圖／翻攝自微博「知世-搜狐」）

國際中心／綜合報導

「要是我小學的時候，有任何一位老師願意摸摸我的頭，告訴我說『你是個好孩子』，或許我就不會走到現在這一步了。」這是韓國歷史上最著名的盜賊─申昌源（신창원 音譯），在他的自傳《907天的告白》中寫下的一段話。「越獄成功」、「盜走9億救助弱勢」、「95萬名員警對他展開追捕行動」...申昌源傳奇的人生經歷，讓他成為年輕人心目中的「另類英雄」，他在獄中撰寫的自傳內容，也在最近於網路上再度引起話題。

據《每日頭條》報導，1989年申昌源與3名同伴在漢城（現在的首爾）一間文具店搶劫，過程中不慎造成老闆喪命，身為「強盜殺人案」的共犯，他被判處無期徒刑，從漢城監獄被送往釜山監獄。本來等待他的是遙遙無期的刑期，不過他卻悄悄展開了「越獄計畫」。

某天上午他勞動完後，偷偷在鞋子裡藏了一把小型鋸子，帶回牢房中，接著在每天晚上6點到8點監獄播放廣播時，跑進廁所，花20分鐘的時間拿鋸子輕輕的鋸著廁所窗戶的欄杆。為了不被獄方人員察覺，他每天就鋸一點點，鋸開的部分再用口香糖黏住，就這樣持續了4個多月，終於將窗戶的其中2根欄杆鋸斷。而為了讓自己的身體能從這2根欄杆之間的縫隙鑽過去，申昌源拼命減肥，最後成功瘦了15公斤。一天晚上，他在獄方人員完全沒有留意到的情況下，只花了1個半小時的時間，就成功從廁所窗戶越獄成功。





▲ 申昌源花了4個月的時間，從監獄廁所窗戶越獄成功。（圖／翻攝自微博「知世-搜狐」）

逃到漢城後，因為自己逃犯的身分，申昌源根本無法找到一份正式的工作，為了養活自己，他決定再度重操舊業，繼續做一名竊賊，不過原則是「只挑有錢人家下手」。逃亡在外的2年內，他一共偷得9億8000多萬韓元（約新台幣2600萬），不但讓自己衣食無虞，還捐贈給養老院、孤兒院及弱勢族群，因此被冠上「當代洪吉童」（韓國歷史一位劫富濟貧的山賊）的稱號。

此外，他還交了6任女友，並用自己偷來的錢為這些女孩們買名牌包包、衣服，甚至是房子，出手相當闊綽，對女友們又呵護有加，因此沒有任何一位女友向警方通報申昌源的行蹤，還主動提供自己的住所供他躲藏。

韓國警方為了抓住申昌源，不惜大出動多達95萬名警力，深入大街小巷甚至地下水道搜尋，不過在女友們與那些曾受過申昌源幫助的人的暗中協助下，警方很長一段時間都沒有發現他的蹤跡，直到1999年7月，在一名維修工的通報下，警方迅速包圍申昌源藏匿的公寓，最後才將他逮捕。

有趣的是，由於他被逮捕時的畫面在電視不斷的對全國放送下，導致當時他身上所穿的一件花色貼身休閒上衣意外爆紅，詢問度超高，馬上就賣到缺貨。

▲ 申昌源被逮捕時，身上穿的花色上衣意外成為暢銷單品 。（圖／翻攝自微博「知世-搜狐」）

再度被捕後，申昌源被判處22年6個月的有期徒刑，目前已經50幾歲的他仍然還在監獄服刑。他在獄中考上大學，主修法律，並在1999年於獄中出版了自傳《907天的告白》，內容提到他小時候家境貧困，母親在他8歲時因肺癌去世，父親則是經常酗酒打人。

在「捐獻給學校的錢越多，越受到老師疼愛」的隱形教育體制下，連學費都難以負擔的申昌源經常成為校方的羞辱對象，甚至有老師曾對他說過「沒錢你就不要想來上學！快點滾出去！」

申昌源在自傳中提到，正是因為這樣的童年陰影，最終迫使他一步步走向犯罪的道路，「是這個社會與教育的制度，製造出了像我這樣的罪犯，為了不要再有下一個罪犯產生，希望社會和家庭能夠給予問題少年更多一點的關愛。」