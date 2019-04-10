妻子是7.4倍！　南韓雙薪家庭丈夫每天僅花17分鐘做家事

▲ 家事分配經常成為夫妻爭執的導火線。（圖／翻攝自pakutaso）

國際中心／綜合報導

你認為家中家事應該如何分配呢？南韓保健社會研究院的最新調查結果顯示，雙薪家庭的妻子做家事的時間達到丈夫的7.4倍，育兒時間則是3.5倍。相關報導一出，網友紛紛抱怨家事分配不均。

保健社會研究院10日發表《以工作生活平衡為目標的夫妻時間分配及政策課題》，分析統計廳2014年生活時間調查結果中的夫妻時間使用量，得出以上結果。

根據該報告，雙薪家庭的夫婦中，丈夫平日工作時長為546.8分，妻子則是412.4分；男方約為女方的1.3倍。但丈夫每天做家事的時間僅有17.4分，妻子卻長達129.5分，將近丈夫的7.4倍。

此外，丈夫平日育兒時間為14.9分；妻子則是52.2分，為丈夫的3.5倍。但夫妻的每日空閒時間相差不大，分別為215.8分及215.5分。

細看雙薪家庭夫妻的周末時間分配，丈夫花費41分鐘做家事，妻子則花費176.4分，為丈夫的4.3倍；丈夫的周末育兒時間為28.8分，妻子則是48.6分。而丈夫在周末的閒暇時間有410.4分，比妻子的362.4分多出48分鐘。

另一方面，在僅丈夫有職業收入的家庭中，若將睡眠等生理需求時間排除在外，丈夫平日花費最多時間在工作上，高達553.7分，相當於每天工作9.2個小時。

僅丈夫為收入來源的單薪家庭妻子平日平均做家事238.9分，丈夫僅有11.5分。妻子平日育兒時間為152.2分，丈夫則為18.7分。但以周末空閒時間來看，丈夫僅有207.7分，妻子則有356.1分。

這份調查讓許多網友驚覺大部分家庭家事分配不均的問題，但也有不少男性網友抱屈，「加班和應酬也不是丈夫想做才做的啊」、「應該建立挽救生育率的政策，而不是加劇男女衝突」。