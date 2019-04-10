日軍F-35A疑墜毀　岩屋毅證實「海上零件是墜落之物」

▲日本航空自衛隊使用的F-35A戰機。（圖／翻攝自日本自衛隊官網）



軍武中心／綜合報導

日本航空自衛隊1架F-35A匿蹤戰鬥機9日晚間進行夜間訓練時，從雷達螢幕上消失，可能已墜落太平洋。據了解，日本秋田救難隊隨後在海上打撈到戰機的部分機體，目前已確認是F-35A的機體零件；而救難隊仍持續搜索飛行員的蹤跡；日本自衛隊相岩屋毅隨後說明，那些零件是「墜落之物」。

據日本放送協會（NHK）報導，該架飛機隸屬於航空自衛隊三澤基地，由1名資深的少校飛官駕駛，在當地時間晚上7時（台灣時間晚上6時）從基地起飛，與另外3架同型僚機共同進行飛行訓練。

當地時間晚間7時27分（台灣時間6時27分），戰機起飛約半個小時後，飛機訊號突然從雷達上消失，最後位置在青森縣三澤市東方135公里的太平洋上空，而無線電呼叫也沒有獲得回應。

▲搜救時使用的UH-60J黑鷹直升機。（圖／翻攝自日本自衛隊官網）



航空自衛隊表示，當地晚間9時45分左右，在海上發現疑似機體零件的漂浮物；晚間10時10分，秋田救難隊的UH-60J直升機對海上浮游物進行回收；晚間10時48分，護衛艦「竹馬號」將大型機體部件舉起、回收。

據日本自衛隊資料，打撈、回收的部分機體已確定是「F-35A的零件，飛行員目前下落不明」，事故原因仍在調查中。

F-35依照性能不同，又分為A型、B型和C型3種不同型號，此次疑似墜海的戰機為採用傳統起降的A型。F-35B型為美國海軍陸戰隊採用型號，具備垂直、短場起降能力；F-35C則為航空母艦搭載的艦載型。

這已經不是F-35戰機首次發生意外。去年9月，美國南卡羅來納州也有1架F-35B戰鬥機於訓練時墜毀，為該型戰機量產以來首次墜毀事故。