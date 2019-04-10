全校唯一男生...他3年被159女包圍！高中生活曝光：超邊緣

▲日本男高中生成為全校唯一男生，卻感嘆從沒被告白過。（圖／「ありえへん∞世界」）

記者錢玉紘／綜合報導

當全校只有一名男同學，天天被女高中生包圍的是什麼感覺？日本山形縣鶴岡北高原先是一所女校，之後開始招收男生，2015年，丸山大輔日前成為該校唯一的男同學，近日他接受日本電視台訪問，回顧這段看似超幸福、天天被女生圍繞的日子，但他卻意外表示「其實很孤單」。

日本東京電視台2日播出的節目「ありえへん∞世界」中，訪問到已經在東京上大學的丸山，他當年因為成為全校唯一男性，被159名女高中生包圍，成為話題。丸山回顧，當時這所高中轉為男女合校制，於是報名就讀，誰知道進去後成為唯一一個男生，也讓現場來賓驚呼「超棒的啊」、「好羨慕啊」。

但是，當工作人員問到「有沒有被告白過」，丸山露出超無奈的表情說「根本一次都沒有啊」。丸山回顧，事實上在高中的時候，大部分的時間他都是一個人孤單地度過，沒有大家想像中的「坐擁後宮」。

不過，在日本每年情人節這天，有女生送給男生巧克力的傳統，讓丸山在這天成了全校唯一收禮的對象，高一那一年就收到了20個，這是他首次收到同齡女生的巧克力，也是國中時期沒享受過的尊榮待遇，不過後來隨著其他學弟進來，高二的時候變成16個，到高三時就沒再收過，讓他略感哀傷。

網友則毒舌留言提到，「丸山同學是一位帥哥，結局應該不同....」、「後宮的前提是要夠帥啊XD」、「 高三時有更嫩的學弟了吧」、「這位男同學只會看到滿滿的女生世界的真面目」、「每張合照看起來身體周圍都有不明的空氣牆隔著呢」、「長的帥到哪都是萬人擁簇，長的醜讓你邊緣到畢業」、「全校御用工具人」、「長得帥的話就算在男校也會被告白吧（笑）

▼網友嘆根本御用工具人。（圖／「ありえへん∞世界」）