出勤前酒測超標被函送法辦　警稱「吃含酒精巧克力」檢不起訴

▲桃園市八德分局李姓員警去年5月執勤前酒測，居然2台都超標，長官翌日查出酒測值超標依法函送，李員喊冤說曾吃含有酒精成分巧克力，桃檢偵結以不起訴處分。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局八德分局李姓警員去年5月出勤前進行酒測，結果2台酒測器分別測出酒測值0.33與0.28毫克，翌日所長看到酒測報告後認為李員酒後開車違反規定，依公共危險罪嫌函送桃檢偵辦；李員在偵訊時聲稱執勤前有吃含酒精成分巧克力才超標，同仁也為他作證，桃檢訪查民間廠商證實食用後若未漱口，酒測確實數值會偏高，偵結予以不起訴。

桃園市警局規定所有外勤單位，每天上午6時至8時值勤員警，執勤前需吹測酒測器自我酒測，並將結果黏貼檢測紀錄，確認每一台酒測器都能正常運作，也確認員警是否酒後值勤。

八德分局李姓警員去年5月4日上午8時執勤前，負責檢測派出所內配發酒測器，2台酒測器測出0.33與0.28毫克超標數值，李員將自我酒測值黏貼酒測紀錄後上班，但翌日派出所所長核閱酒測器資料卻發現酒測值超標，認定李員酒後值勤違反規定，依妨害公務罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

李員聲稱當天在派出所內吃了含有酒精成分巧克力，絕無執勤前有酒駕情事，至於巧克力吃完後包裝盒就丟了，無法提出相關證據；同仁也作證說，李員出勤前並無飲酒。

桃檢調查，2台酒測器短時間出現不同數值，依照規定，受測者應漱口後於15分鐘後再酒測，目的是排除口腔內殘留酒精成分，詢問相關製造廠商也證實未漱口確有引起數值過高或誤測可能，根據李員辯述內容與當時在所內兩名同仁證實李員沒有飲酒，無法證明李員有酒駕值勤事實，偵結予以不起訴。

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