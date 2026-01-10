抖音驚見「1／7我見一個殺一個」　38歲男被拘提送醫

▲自稱玄天上帝轉世，男抖音嗆「見一個殺一個」遭法辦。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者董美琪／綜合報導

花蓮一名盧姓男子日前在社群影音平台抖音發布「1／7我見一個殺一個」等激進字句，引發社會關注。檢警獲報後成立專案小組，將盧男拘提到案，並同步通報衛生單位介入評估醫療處置。

花蓮地檢署10日指出，因應近期國內治安案件頻傳，已啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，加強監控網路社群是否出現危及公共安全的不當言論。

檢警日前接獲情資，發現有人在TikTok發布揚言殺人的內容，第一時間即通報平台業者下架相關影片與貼文，以防擴散造成恐慌。

經調查，發文者為居住在秀林鄉的38歲盧姓男子，平時經營社群帳號，自稱為玄天上帝轉世，疑因網路互動爭執，公開發出「1／7我見一個殺一個」的恐嚇訊息。

花蓮地檢署9日下午由檢察官核發拘票，將盧男帶回偵訊。檢方複訊後認定其涉嫌刑法第151條恐嚇公眾罪，犯罪嫌疑重大，但考量尚無羈押必要，諭知限制住居、交由家屬監管、定期至指定派出所報到，並通報花蓮縣衛生局介入評估，提供必要醫療協助。

花蓮地檢署強調，對於利用網路社群散播恐嚇訊息、挑戰公權力或意圖製造社會不安的行為，必定嚴查速辦；同時呼籲民眾勿轉傳不實或恐嚇內容，以免觸犯法律。