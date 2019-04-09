向大陸漁船約定每月索賄百萬元　前海巡分隊長判刑定讞

▲我國首宗向大陸漁船索賄案，最高法院判刑定讞。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

海巡署海洋巡防總局第9海巡隊前分隊長黃文哲，與妻子、第3海巡隊前辦事員陳文君，遭檢方查出，2人向大陸漁船船隊每個月索賄100萬元，並允諾每天通風報信海巡勤務分配內容，包庇越界捕魚，是我國首宗向大陸漁船索賄案件。最高法院審理後，9日將黃男判刑5年7月定讞。

除黃男定讞外，同案被告包含中部地區機動海巡隊前小隊長林黃財，第3海巡前隊員徐良吉，分別判刑2年5月、5年定讞。居間聯繫的我國莊姓漁民夫妻，則分別遭判刑1年、1年10月定讞。另外陳女二審被依貪污罪判刑2年7月、褫奪公權3年，這部份則遭撤銷發回。此外，6名被告所犯「洩密罪」部分，二審分別判刑2至4月，可易科罰金，這部分已先行定讞。

判決指出，黃文哲於2000年間任職於任第3海巡隊小隊長時，就因查緝大陸鐵殼船越界捕魚案件，多次取締大陸福建「閩獅漁」船隊，因而結識「閩獅漁」船隊船長蔡建興。黃文哲深知大陸漁船越界捕撈被緝獲後，將被扣船並處100萬至1000萬元鉅額罰款，並自恃在第3海巡隊任職許久，夫妻均熟知第3海巡隊事務，遂拉攏當時同事林黃財、徐良吉，大膽向「閩獅漁」船隊索賄。

黃男透過台灣漁民莊姓夫妻檔，自2012年6月多次到大陸邀對方餐敘並索賄，雙方議定以每月、每艘漁船10萬元，並以10艘漁船核計由船隊每月支付100萬新台幣（21萬元人民幣）賄賂，約定只要這10艘船越界捕魚被查獲時，僅被驅離而不需扣船、罰鍰。

黃男等6人取得1次賄賂後，即因6人細故爭執後停止收賄。但因「閩獅漁」船隊還是被其他海巡單位查獲，6人均心生愧疚，即分別利用手機傳送第3海巡隊班表給對方知悉，以規避查緝。台南地檢署查獲上情，報請台中地檢署發動偵辦，逮捕黃男等6人，4名官員隨即辭職，檢方對6人提起公訴。

法院審理後，一審將黃男等人分別判刑5年7月到1年2月不等，二審則改判5年7月到1年不等。案經上訴第三審，最高法院9日判決，除將陳女部分撤銷發回外，其餘上訴駁回定讞。