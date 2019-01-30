22歲情侶新莊租屋...一查發現是凶宅！「不租了」慘被告　房東竟是張淑晶

▲張淑晶。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

記者許凱彰／台北報導

人稱「傳說級惡房東」的張淑晶日前提告指出，一對情侶在2018年5月與她相約到新莊區福營路的套房看房，前後使用LINE連繫，依指示拿了門卡、電源卡以及鑰匙看房，隨後離開時並無將房卡放回原處還不歸還。因此，她控告2人侵占、毀損等罪。

據了解，一對情侶想在外面租房子，2018年5月與「福營房務」謝小姐約在深夜11點到新莊福營路看屋，當時「謝小姐」並沒有出現，只用LINE簡單訴說門卡、電源卡以及鑰匙所在門旁的箱內，看完後想租位在1F的套房，之後被告知要調高原定的租金，深覺有異上網搜尋相關物件，猜想房東可能事張淑晶。

那一對情侶在上網查詢發現，此處在2014年曾有冷氣工摔死的意外發生，可能是兇宅，推斷房東可能是惡房東張淑晶在演獨腳戲，所以決定「不租了」，事後卻挨告侵占、毀損等罪嫌。

▲惡房東張淑晶是不少租屋糾紛的主角。（圖／東森新聞）

根據檢方調查，在雙方對話紀錄中，情侶拿到房卡和鑰匙看房，隨後也有指示有拍照回傳給「福營房務」，沒想到在看屋隔天，情侶卻收到「監視器有拍到」拿走鑰匙的訊息。

除此之外，檢方還認為，即使監視鏡頭遭到破壞，主機仍存有影像檔案，加上房卡、電源卡以及鑰匙對情侶並沒有任何利用價值，所以認為全案只有張淑晶單方面的陳述，證據不足因此情侶2人處分全案不起訴。