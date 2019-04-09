千人排IKEA買地毯！「Off-White限量款」轉手秒賺5萬

▲IKEA店門口的排隊隊伍曲折。（圖／周到上海）



大陸中心／綜合報導

宜家IKEA上海徐匯店和北京西紅門店8日出現「百米長龍」，人潮從早排到晚，不少黃牛早上4點就來排隊。這些人為的就是IKEA的8款設計師地毯，其中，Off-White的聯名限量款最受歡迎，原價1999元（人民幣，下同，約新台幣9200元）現在已經被炒到5位數，身價秒翻6倍。

▲排隊人潮。（圖／周到上海）

根據《周到上海》報導，宜家這次採用的是抽簽模式，前兩場抽簽已分別於1日至4日完成，其中，北京店只有抽中了才能到現場購買，上海徐匯店則接受未中簽用戶的現場排隊。

▲最火的就是1號Off-White聯名款。（圖／翻攝自官網）

不少黃牛看重「網紅商機」，不僅自己4點就到現場，而且為了增加中獎率，還「黃牛僱黃牛」。一名男子就找了20個人一起排隊，每個人給50元（約新台幣230元）的工資，最後只抽中3塊，而且沒抽到最熱門的「Off-White」款，他轉手就加價2000和1000元售出，扣除人力成本，大半天就賺了4000元（約1.9萬元）。

▲Off-White地毯價格翻倍。（圖／翻攝自電商平台）

此外，在某電商平台上，原價2499元的6號地毯已經變成3560元，2999元的8號地毯翻倍變為6000元。最火爆的Off-White聯名款則直接從1999元變成上萬，最高達1.28萬元（約新台幣6萬元）。

▲6號Misaki Kawai短絨地毯，日本藝術家所創作的獅子家庭。（圖／翻攝自官網）

▲8號Supakitch短絨地毯，來自法國的藝術家運用花花草草，塑造出蛇的形狀。（圖／翻攝自官網）

IKEA邀請8位來自世界各地的知名設計師以及藝術家，分別設計8張不同的地毯，其中，都是運用各自獨特的創意打造的產品，每張地毯皆使用羊毛等天然材質，而製作過程，僅一款使用機器編織，其餘皆為手工編織。OFF-WHITE聯名限量款則是由LV男裝藝術總監、OFF-WHITE品牌創始人Virgil Abloh親自設計。

▼8款IKEA地毯。（圖／翻攝自官網）