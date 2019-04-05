小英內閣頻失言、出包　國民黨陷初選泥沼一分未得

▲面對小英內閣頻頻失分，國民黨卻一分未得，持續陷入初選泥沼。（組合圖／ETtoday資料照）

記者蔡浩祥／台北報導

隨著2020大選腳步持續進逼，小英內閣近來頻失言、出包，先是陸委會主委陳明通的「禽獸說」，再來是前法務部長邱太三驚爆關說，都是短時間內難以止血的傷害。但，無奈的是，國民黨還是一分未得，仍持續陷在初選的暗濤洶湧。

2020藍營熱門人選、高雄市長韓國瑜拒絕原訂5日舉行的「韓吳會」延至訪美後，引發諸多解讀。加上組發會主委李哲華表態，黨內希望徵召韓國瑜的聲浪不斷，但大家不敢站出來，呼籲15位黨籍縣市長、立委、立委提名人，都應對此公開表態，引起各方勢力不滿。

前新北市長朱立倫率先開炮，要求黨中央公開7日會見，還拋出「18字主張」，「兩個全力，徵召韓全力支持，辦初選全力以赴。」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／取自緯來共訊直播）

面對黨中央「拱韓」動作不斷，新北市長侯友宜接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，制定遊戲規則的人怎麼要求旁邊有投票權的人去支持或不支持誰，認為「不是自己去做裁判，又兼任一個鼓譟者」，也對黨中央的動作不以為然。

近日與韓國瑜低調同框的前立法院長王金平，雙方雖未觸及初選問題，王也語帶玄機表示，「時機一到，就會去拜託」，留一手的動作，為初選形勢埋下不少變數。

文化大學廣告系主任鈕則勳受訪分析，去年九合一民進黨大敗，雖說是選民對施政不滿所致，對國民黨卻也是大好良機，若持續陷入初選爭議的迴圈，一盤好好的棋局，可能就此出現轉折。